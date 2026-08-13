Чому Росія менше експорту дизель

Експорт дизельного пального та газойлю за перші сім днів серпня скоротився лише до 80 тисяч барелів на добу, про що пише Bloomberg.

Це нижче за попередній мінімум у липні.

Водночас наприкінці минулого року обсяги поставок перевищували 1 мільйон барелів на добу.

Кремль запровадив заборону на експорт дизельного пального на початку липня. Згодом Москва продовжила заборону до 1 вересня. Водночас обмеження не поширюються на поставки в межах міжурядових угод.

Дефіцит пропозиції сприяв зростанню європейських цін на дизель до багаторічних максимумів та посилив напруженість на світових паливних ринках, які вже зазнали перебоїв через війну між США та Іраном,

– йдеться у матеріалі.

Поставки на початку серпня дизельного пального та газойлю впали на 48% порівняно з попереднім мінімумом у 153 тисячі барелів на добу, зафіксованим у липні. Зокрема, зафіксований експорт здійснювався лише через порти Чорного моря.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Нагадаємо, що паливна криза у Росії нікуди не зникла. Обмеження та черги на АЗС фіксують у різних регіонах країни.

Ба більше, цього тижня в окупований Крим знову повернувся продаж пального за QR-кодами. Така система буде працювати, доки запаси не дозволять продавати бензин та дизель без обмежень.