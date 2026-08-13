Почему Россия сократила экспорт дизельного топлива
Экспорт дизельного топлива и газойля за первые семь дней августа сократился лишь до 80 тысяч баррелей в сутки, о чем пишет Bloomberg.
- Это ниже предыдущего минимума, зафиксированного в июле.
- В то же время в конце прошлого года объемы поставок превышали 1 миллион баррелей в сутки.
Кремль ввел запрет на экспорт дизельного топлива в начале июля. Впоследствии Москва продлила запрет до 1 сентября. При этом ограничения не распространяются на поставки в рамках межправительственных соглашений.
Дефицит предложения способствовал росту европейских цен на дизельное топливо до многолетних максимумов и усилил напряженность на мировых рынках топлива, которые уже испытывали перебои из-за войны между США и Ираном,
– говорится в материале.
Поставки в начале августа дизельного топлива и газойля упали на 48% по сравнению с предыдущим минимумом в 153 тысячи баррелей в сутки, зафиксированным в июле. В частности, зафиксированный экспорт осуществлялся только через порты Черного моря.
Напомним, что топливный кризис в России никуда не исчез. Ограничения и очереди на АЗС фиксируются в разных регионах страны.
Более того, на этой неделе в оккупированном Крыму вновь возобновилась продажа топлива по QR-кодам. Такая система будет действовать до тех пор, пока запасы не позволят продавать бензин и дизель без ограничений.