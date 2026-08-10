Що відомо про ситуацію з пальним у Криму

Зокрема, мешканці регіону скаржаться, що АЗС "АТАН" не дотримується домовленостей щодо зниження ціни на А-92, про що повідомив "очільник" міста Михайло Развожаєв.

Він зазначив, що бензин цієї марки або не продають, або відпускають за завищеними цінами.

Із завтрашнього дня повертаємо систему QR-кодів. Вона діятиме доти, доки запаси не дозволять продавати пальне без обмежень,

– заявив Развожаєв.

Він додав, що це стосуватиметься не преміальних марок. Тобто А-92, А-95 та дизельного пального.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Нагадаємо, що систему QR-кодів запровадили в Криму ще на початку літа. Людина мала отримати персональний QR-код, який надав право придбати 20 літрів палива тільки для конкретного автомобіля та лише за умови пред'явлення цього QR-коду. Але дуже швидко стало відомо, що QR-коди "закінчилися".

Ба більше, вже на початку липня ціни на пальне у Криму сильно зросли. На заправках Севастополя пальне в середньому продавали по 199 рублів за літр. Загалом ціни в окупованому Криму коливалась від 185 до 200 рублів за літр.

Крім того, у липні "влада" пів острова вже пояснювала, що не може гарантувати щоденний продаж пального. А Володимир Путін обіцяв надати допомогу захопленому росіянами регіону.