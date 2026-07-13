Що відомо про події у Росії

Лідер країни-агресорки заявив, що удари ЗСУ створюють "певні проблеми з нафтопродуктами", про що пише російське пропагандистське ЗМІ "ТАСС".

Володимир Путін Президент Росії Українські атаки створюють "певні проблеми з нафтопродуктами" в Росії, але ситуація поступово виправлятиметься.

Але Путін пообіцяв, що уряд скоро знайде рішення. Ба більше, він сказав, що відповіді Росії на удари України будуть "дзеркальними, але більш потужними".

Також Володимир Путін зробив заяву про роботу над системою постачання Криму нафтопродуктами, до якої противнику нібито буде дуже складно дістатися.

Але в окупованому Криму визнали, що не можуть гарантувати щоденний продаж пального – навіть за графіками. Про це повідомив гауляйтер Криму Сергій Аксьонов у понеділок, 13 липня.

Ба більше, він додав, що сформулювати точні графіки подачі електроенергії на території Криму сьогодні неможливо.

Він додав, що вимкнення вуличного освітлення не вплине на розподіл електроенергії в житлових будинках. Але в усіх муніципальних утвореннях його буде скорочено.

Таким чином, Кремль шукає рішення, які допомогли б росіянам під час паливної кризи, зокрема у Криму. Але наразі населенню радять лише довіряти офіційним джерелам інформації, але більше деталей не надають.

Що ще відомо про ситуацію з пальним

Нагадаємо, що дефіцит пального вже впливає на експертні служби. Йдеться, зокрема, про медичні центри, лікарні тощо.

Паливна криза сильно впливає й на аграріїв. Крім того, ціни на пальне активно ростуть, через що фермерах важко його придбати.