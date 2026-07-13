Что известно о событиях в России

Лидер страны-агрессора заявил, что удары ВСУ создают "определенные проблемы с нефтепродуктами", о чем пишет российское пропагандистское СМИ "ТАСС".

Владимир Путин Президент России Украинские атаки создают "определенные проблемы с нефтепродуктами" в России, но ситуация постепенно будет исправляться.

Однако Путин пообещал, что правительство вскоре найдет решение. Более того, он заявил, что ответные меры России на удары Украины будут "зеркальными, но более мощными".

Также Владимир Путин заявил о работе над системой снабжения Крыма нефтепродуктами, к которой противнику якобы будет очень сложно добраться.

Однако в оккупированном Крыму признали, что не могут гарантировать ежедневную продажу топлива – даже по графикам. Об этом сообщил гауляйтер Крыма Сергей Аксенов в понедельник, 13 июля.

Более того, он добавил, что сформулировать точные графики подачи электроэнергиина территории Крыма сегодня невозможно.

Он добавил, что отключение уличного освещения не повлияет на распределение электроэнергии в жилых домах. Но во всех муниципальных образованиях его будет сокращено.

Таким образом, Кремль ищет решения, которые помогли бы россиянам во время топливного кризиса, в частности в Крыму. Но пока населению советуют лишь доверять официальным источникам информации, но больше подробностей не предоставляют.

Что еще известно о ситуации с топливом

Напомним, что дефицит топлива уже сказывается на работе экстренных служб. Речь идет, в частности, о медицинских центрах, больницах и т. д.

Топливный кризис сильно сказывается и на аграриях. Кроме того, цены на топливо активно растут, из-за чего фермерам трудно его приобрести.