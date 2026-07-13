Что происходит в России на фоне топливного кризиса

Она увеличилась в три раза по сравнению с 2025 годом, о чем пишет российское СМИ The Moscow Times.

Поставщикам стало невыгодно работать по государственным контрактам с фиксированной ценой. Пока идет тендер, рыночная стоимость топлива успевает вырасти. В связи с этим компании предпочитают продавать бензин через розничные сети или коммерческим клиентам вместо участия в госзакупках.

Самарский областной медицинский центр "Династия" не смог закупить 8,5 тысячи литров бензина А-92 за 580 тысяч рублей – на тендер не поступило ни одной заявки.

Сорвалась и закупка 28 тысяч литров А-95 для реабилитационного центра "Дарина" в Ленинградской области.

Без поставщика также осталась автобаза администрации Тамбова, которая пыталась закупить бензин и дизельное топливо на 2 миллиона рублей.

В Ставрополье противопожарной и аварийно-спасательной службе пришлось несколько раз повторно объявлять закупку топлива, после чего контракт заключили с единственным поставщиком.

По такой же схеме топливо в итоге закупил Туапсинский центр социального обслуживания в Краснодарском крае.

В настоящее время больницы, пожарные части, общественный транспорт и коммунальные службы обеспечиваются топливом за счет резервов и приоритетных поставок. Однако эксперты предупреждают: в случае сохранения дефицита расходы бюджетов на закупки будут расти, а количество повторных тендеров увеличится.

Наиболее уязвимыми окажутся отдаленные районы, где из-за сбоев в закупках перебои с поставками могут стать регулярными.

Таким образом, топлива уже не хватает не только обычному населению. Кризис начал "ударять" и по экстренным службам.

Что еще известно о ситуации с топливом

Напомним, что топливный кризис продолжает охватывать Россию. В частности, в июне 2026 года цены на бензин для потребителей выросли в среднем на 6,88%.

В российских регионах вводят ограничения на фоне дефицита топлива. Например, в Новосибирской области работодателям рекомендуют перевести работников на удаленный формат работы.