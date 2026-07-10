Что происходит в России на фоне топливного кризиса

Таким образом, власти стремятся сократить потребление топлива, о чем сообщает издание "Новосибирский экспресс".

Кроме того, власти призвали местных жителей ограничить передвижение по региону на личных автомобилях. А если поездка все же необходима – заранее убедиться, что запаса топлива хватит на дорогу в обе стороны.

В конце июня в Новосибирской области на ряде автозаправочных станций приостановили продажу топлива физическим лицам. Эти рекомендации будут действовать до отмены режима повышенной готовности.

В регионе уже ввели режим повышенной готовности из-за дефицита топлива. Также власти ужесточили лимиты на отпуск топлива на автозаправочных станциях.

Теперь одному человеку разрешено приобрести не более 30 литров бензина и 60 литров дизельного топлива.

С конца июня действовали другие ограничения:

до 40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива;

на трассах – не более 200 литров дизельного топлива.

Таким образом, топливный кризис в России и не думает заканчиваться. Он затрагивает все больше регионов, а также вынуждает власти вводить новые правила и ограничения.

Что еще известно о топливном кризисе

Напомним, что в результате удара по крупнейшему НПЗ в России возникли проблемы в Омской области. Там ситуация с топливом обострилась на этой неделе.

Власти же продолжают вводить новые меры. Например, в России уже запретили экспорт дизельного топлива, хотя ранее запрет действовал на экспорт бензина.