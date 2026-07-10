Що відбувається у Росії на тлі паливної кризи
Таким чином. хочуть скоротити споживання пального, про що пише медіа Новосибірський експрес.
Крім того, влада закликала місцевих жителів обмежити пересування регіоном на особистих автомобілях. А якщо поїздка є таки необхідною – заздалегідь переконатися, що запасу пального вистачить на дорогу в обидва боки.
Наприкінці червня в Новосибірській області на низці автозаправних станцій призупинили продаж пального фізичним особам. Ці рекомендації будуть чинними до скасування режиму підвищеної готовності.
У регіоні вже запровадили режим підвищеної готовності через дефіцит пального. Також влада посилила ліміти на відпуск пального на автозаправних станціях.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Тепер одній особі дозволено придбати не більше 30 літрів бензину та 60 літрів дизельного пального.
Від кінця червня діяли інші обмеження:
- до 40 літрів бензину 80 літрів дизельного пального;
- на трасах – не більше 200 літрів дизпалива.
Таким чином, паливна криза у Росії й не думає завершуватися. Вона вражає ще більше регіонів, а також змушує владу запроваджувати нові правила та обмеження.
Що ще відомо про паливну кризу
Нагадаємо, що внаслідок удару по найбільшому НПЗ у Росії виникли проблеми в Омській області. Там ситуація з пальним загострилась цього тижня.
Влада ж продовжує вводити нові рішення. Наприклад, у Росії заборонили вже й експорт дизелю, хоча раніше заборона діяла на експорт бензину.