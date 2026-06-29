Что известно о топливном кризисе в России

Он объяснил это решение "напряженным режимом работы", однако не уточнил, о каких именно сетях идет речь, о чем пишет российское СМИ The Moscow Times.

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По словам чиновника, в настоящее время эти автозаправочные станции обеспечивают отпуск топлива:

по долгосрочным контрактам;

для выполнения муниципальных и государственных заказов.

В свою очередь губернатор Андрей Травников поручил "в ручном режиме" помочь небольшим сетям АЗС возобновить поставки топлива.

Рягузов сообщил, что такая работа уже ведётся в районах, где нет АЗС "Газпромнефти".

В частности, власти Новосибирской области объявили о введении ограничений на продажу топлива еще 23 июня. Автозаправочным станциям рекомендовали отпускать не более 40 литров бензина на один автомобиль.

Лимит на дизельное топливо установлен на уровне:

80 литров в населенных пунктах;

200 литров на автомагистралях.

Отпуск топлива в канистры ограничили 10 литрами.

Такие меры объяснили необходимостью предотвратить дефицит топлива и "спекулятивный спрос". Однако за день до этого власти Новосибирской области уверяли, что предпосылок для введения ограничений нет.

Таким образом, топливный кризис продолжает охватывать различные регионы России. В частности, топливо либо просто не продают, либо продают с учетом ограничений. Также в российских областях выросли цены на бензин.

Что еще известно о топливном кризисе

В России активизировались перекупщики топлива. Их уже успели задержать.

Дефицит топлива в России уже повлиял на грузовые перевозки. Это ограничивает экспорт продукции и ускоряет рост цен.