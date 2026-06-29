Что известно о топливном кризисе в России
Он объяснил это решение "напряженным режимом работы", однако не уточнил, о каких именно сетях идет речь, о чем пишет российское СМИ The Moscow Times.
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По словам чиновника, в настоящее время эти автозаправочные станции обеспечивают отпуск топлива:
- по долгосрочным контрактам;
- для выполнения муниципальных и государственных заказов.
В свою очередь губернатор Андрей Травников поручил "в ручном режиме" помочь небольшим сетям АЗС возобновить поставки топлива.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Рягузов сообщил, что такая работа уже ведётся в районах, где нет АЗС "Газпромнефти".
В частности, власти Новосибирской области объявили о введении ограничений на продажу топлива еще 23 июня. Автозаправочным станциям рекомендовали отпускать не более 40 литров бензина на один автомобиль.
Лимит на дизельное топливо установлен на уровне:
- 80 литров в населенных пунктах;
- 200 литров на автомагистралях.
Отпуск топлива в канистры ограничили 10 литрами.
Такие меры объяснили необходимостью предотвратить дефицит топлива и "спекулятивный спрос". Однако за день до этого власти Новосибирской области уверяли, что предпосылок для введения ограничений нет.
Таким образом, топливный кризис продолжает охватывать различные регионы России. В частности, топливо либо просто не продают, либо продают с учетом ограничений. Также в российских областях выросли цены на бензин.
Что еще известно о топливном кризисе
В России активизировались перекупщики топлива. Их уже успели задержать.
Дефицит топлива в России уже повлиял на грузовые перевозки. Это ограничивает экспорт продукции и ускоряет рост цен.