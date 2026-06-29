За что задержали россиян

Подозреваемых перекупщиков задержали, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

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По данным ведомства, задержанные перепродавали бензин по значительно завышенным ценам. При этом даже особо не скрывались.

В одном из случаев торговали прямо возле АЗС.

Еще в трех случаях топливо продавали через мессенджеры и сайты объявлений.

В частности, полиция задержала 20-летнего жителя Иркутска, который через онлайн-платформу продавал топливо по 250 рублей за литр. Однако по объявлению на "сделку" прибыли оперативники.

Подробности о других трех случаях пресс-служба не раскрыла. Как и не сообщила, сколько всего задержали перекупщиков.

Полиция Иркутской области лишь подтвердила, что всего составили четыре протокола в отношении местных жителей, которые пытались перепродавать бензин по завышенным ценам.

В отношении каждого из нарушителей правоохранители составили административные протоколы по статье 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Она предусматривает осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения.

Почему задерживают за бензин

Накануне губернатор Иркутской области Игорь Кобзев объявил режим повышенной готовности в регионе, чтобы предотвратить чрезвычайную ситуацию из-за дефицита бензина.

В связи с этим он поручил региональному управлению МВД и Росгвардии отслеживать попытки перепродажи топлива. Кроме того, правоохранители должны "обеспечить общественный порядок" в очередях на АЗС.

Теперь в Иркутской области людей могут задержать просто за то, что они пытались заправить бензин в канистру, а не в бак автомобиля.

Напомним, топливный кризис охватил как минимум 69 регионов России, включая нефтедобывающие. Местные власти уже вводят ограничения на продажу топлива. Дефицит ударяет не только по обычным россиянам, но и по бизнесу и аграрной сфере.