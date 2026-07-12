Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 11 липня.
Як зросли ціни на бензин у Росії?
Як повідомляє російське державне інформагентство Интерфакс із посиланням на дані Федеральної служби державної статистики Росії (Росстат), у червні 2026 року ціни на бензин для споживачів зросли в середньому на 6,88%. Для порівняння, у травні зростання становило 0,85%, у квітні – 0,61%, у березні – 1,08%, у лютому – 0,61%, а в січні – 1,35%.
За наявними даними, у червні ціни на бензин АІ-92 зросли на 7,3%, АІ-95 – на 6,7%, АІ-98 – на 3,1%, а дизельне пальне подорожчало на 7,1%.
Також росіяни повідомляють, що за період із червня 2025 року до червня 2026 року роздрібні ціни на бензин зросли на 19,9%. Для порівняння, за весь 2024 рік зростання становило 11,13%, а за весь 2025 рік – 10,78%.У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
За словами аналітиків ISW, посилення українських ударів по російській нафтовій інфраструктурі та маршрутах постачання до тимчасово окупованих територій призвело до скорочення запасів бензину й інших видів пального. Саме це і стало головною причиною різкого стрибка цін на пальне в Росії у червні 2026 року.
Нині дефіцит бензину спостерігається щонайменше у 78 із 83 федеральних суб'єктів Росії, а також на тимчасово окупованих територіях України.
Аналітики вважають, що Україна й надалі посилюватиме кампанію ударів, тоді як Росія досі не змогла усунути проблеми у своїй системі протиповітряної оборони, які забезпечили ефективність українських атак. Усе це може ще більше поглибити дефіцит пального не лише для цивільного населення, а й для російської військової логістики в тилових районах і поблизу лінії фронту.
Нагадаємо, зранку 12 липня безпілотники атакували Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області Росії. За попередніми даними, удар міг пошкодити одну з основних установок підприємства.