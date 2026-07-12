Про це повідомляє низка телеграм-каналів, зокрема Exilenova+.

Що відомо про атаку на Сизранський НПЗ?

За попередньою інформацією, внаслідок удару могла бути пошкоджена установка ЕЛОУ-АВТ-5, яка забезпечує близько 30% первинної переробки нафти на підприємстві.

Пожежа, яка виникла після удару безпілотників по нафтопереробному заводу: дивіться відео

Атака на НПЗ у Самарській області Росії: дивіться відео

Після атаки на території заводу спалахнула пожежа. Геолокацію місця займання за відеозаписами очевидців підтвердили OSINT-аналітики.

OSINT-аналітики підтверджують удар по Сизранському НПЗ / Фото Astra, Dnipro Osint

Сизранський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Самарської області та входить до структури російської компанії "Роснєфть". Завод виробляє бензин, дизельне й авіаційне паливо, мазут, бітум, скраплені вуглеводневі гази та іншу продукцію. Щороку підприємство переробляє від 7 до 8,5 мільйонів тонн нафти.

Дрони атакували Сизранський НПЗ / Фото Exilenova+

Це вже не перша атака на Сизранський НПЗ. Раніше підприємство зазнавало ударів 18 квітня та 21 травня. Після травневої атаки агентство Reuters із посиланням на джерела повідомляло, що завод тимчасово призупинив роботу. Наразі офіційної інформації про масштаби пошкоджень і наслідки нового удару немає.

Нагадаємо, 25 червня Зеленський затвердив 40-денну операцію СБУ проти Росії. Вона передбачає комплекс заходів, зокрема далекобійні удари, щоб посилити тиск на країну-агресорку та спонукати її до завершення війни.

На початку липня 2026 року СБУ оприлюднила перші результати операції з ураження стратегічних об'єктів Росії. За їхніми даними, станом на 5 липня виведено з ладу понад 42% російських нафтопереробних потужностей. Лише за місяць було атаковано вісім великих НПЗ, а також знищено або суттєво пошкоджено понад 60 великих резервуарів із паливом, що, за оцінками української сторони, спричинило паливну кризу та значні збитки російській нафтовій галузі.

Політолог Валентин Гладких розповів 24 Каналу, що удари України по російських НПЗ є законними військовими цілями та спрямовані на послаблення воєнної економіки Росії, а не на ескалацію війни. За його словами, західні партнери розуміють таку стратегію й не висловлюють суттєвих заперечень. Він також наголосив, що атаки по НПЗ, танкерах і логістичних об'єктах поступово ускладнюють здатність Росії продовжувати війну, хоча поки не призвели до втрати її військового потенціалу.