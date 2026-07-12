Об этом сообщают ряд телеграм-каналов, в частности Exilenova+.

Что известно об атаке на Сызранский НПЗ?

По предварительной информации, в результате удара могла быть повреждена установка ЭЛОУ-АВТ-5, которая обеспечивает около 30% первичной переработки нефти на предприятии.

Пожар, возникший после удара беспилотников по нефтеперерабатывающему заводу: смотрите видео

Атака на НПЗ в Самарской области России: смотрите видео

После атаки на территории завода вспыхнул пожар. Геолокацию места возгорания по видеозаписям очевидцев подтвердили OSINT-аналитики.

OSINT-аналитики подтверждают удар по Сызранскому НПЗ / Фото Astra, Dnipro Osint

Сызранский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Самарской области и входит в структуру российской компании "Роснефть". Завод производит бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и другую продукцию. Ежегодно предприятие перерабатывает от 7 до 8,5 миллионов тонн нефти.

Дроны провели атаку на Сызранский НПЗ / Фото Exilenova+

Это уже не первая атака на Сызранский НПЗ. Ранее предприятие подвергалось ударам 18 апреля и 21 мая. После майской атаки агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что завод временно приостановил работу. На данный момент официальной информации о масштабах повреждений и последствиях нового удара нет.

Напомним, 25 июня Зеленский утвердил 40-дневную операцию СБУ против России. Она предусматривает комплекс мер, в частности удары на большие расстояния, чтобы усилить давление на страну-агрессора и побудить ее к завершению войны.

В начале июля 2026 года СБУ обнародовала первые результаты операции по поражению стратегических объектов России. По их данным, по состоянию на 5 июля выведено из строя более 42% российских нефтеперерабатывающих мощностей. Только за месяц были атакованы восемь больших НПЗ, а также уничтожены или существенно повреждены более 60 больших резервуаров с топливом, что, по оценкам украинской стороны, вызвало топливный кризис и нанесло значительный ущерб российской нефтяной отрасли.

Политолог Валентин Гладких рассказал 24 Каналу, что удары Украины по российским НПЗ являются законными военными целями и направлены на ослабление военной экономики России, а не на эскалацию войны. По его словам, западные партнеры понимают такую стратегию и не высказывают существенных возражений. Он также подчеркнул, что атаки по НПЗ, танкерам и логистическим объектам постепенно затрудняют способность России продолжать войну, хотя пока не привели к потере ее военного потенциала.