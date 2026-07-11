На це у розмові з 24 Каналом, аналізуючи реакцію Заходу на українські удари по НПЗ Росії, звернув увагу політолог Валентин Гладких, підкресливши, що це абсолютно легітимні цілі для Сил оборони України.

Удари по НПЗ Росії дедалі ускладнюють ситуацію для неї

Політолог нагадав, що наприкінці червня президент України Зеленський під час розмови з керівником СБУ Хмарою затвердив 40-денний план, спрямований на послаблення воєнно-економічного потенціалу Росії. Гладких наголосив, що нині цей план успішно реалізується.

40 днів ще не минуло, тому росіянам не варто сподіватися на те, що ситуація найближчим часом для них покращиться. Це лише план, який стосується одного структурного підрозділу Сил оборони України. Ми бачимо, як ефективно Сили безпілотних систем палять російські танкери в Азовському морі й не тільки там. Все це буде далі тривати,

– зауважив Гладких.

Ба більше, український лідер на саміті НАТО, який цьогоріч відбувся у Туреччині, також артикулював, що, по-перше, ніхто не заперечує проти використання так званих "діпстрайків" (далекобійні ураження). По-друге, навіть якби хтось із союзників виступив проти цього, нині Україна має власні засоби, які може використовувати, не озираючись на побажання чи оцінки інших суб'єктів. Тому українська сторона продовжуватиме втілювати свій план впливу на Кремль, аби змусити його закінчити бойові дії та сісти за стіл переговорів.

Повне інтерв'ю Валентина Гладких: дивіться у відео

Політолог закликав не робити передчасних висновків про те, що удари СОУ по російських НПЗ і танкерах призвели до економічного колапсу в Росії. З його слів, звісно, що це створює серйозні складнощі, які зачіпають майже 50 мільйонів росіян. Однак населення країни-агресорки складає орієнтовно 140.

Зрозуміло, що ці складнощі викликають негативну емоційну реакцію, можливо, впливають на соціально-політичні, соціально-економічні настрої. Але проблема в тому, що наростання негативних наслідків наразі жодним чином не вплинули на тих, хто схвалює відповідні політичні рішення,

– констатував Гладких.

Підсумовуючи, політолог зазначив, що тактика України, яку вона використовує дедалі ефективніше, приносить свої плоди. Вона, безумовно, впливає на здатність Росії продовжувати війну і, як наслідок, зачіпає пересічних росіян, хоча вони не є основною ціллю, хоч як би російська пропаганда не намагалася це так представити.

Проте наразі, зі слів Гладких, кількісні зміни не перейшли у якісні, й поки що Росія зберігає здатність вести бойові дії. Тому завдання СОУ – наблизити мить, коли така спроможність Кремля зникне.