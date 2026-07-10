Про це повідомляє ГУР.

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Що відомо про атаку по НПЗ?

У ніч на 10 липня українські сили завдали удару по одному з ключових об'єктів паливної інфраструктури Росії. У межах спільної deepstrike-операції підрозділи ГУР МО разом із Силами безпілотних систем, Держприкордонслужбою та іншими складовими Сил оборони уразили Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї.

На території підприємства зафіксували вибухи, після яких виникла пожежа. Наразі остаточні результати ураження, а також масштаби пошкоджень інфраструктури заводу встановлюються.

Українська сторона поки не повідомляє про точний характер пошкоджень обладнання чи обсяг втрат підприємства.

Ільський нафтопереробний завод розташований у Краснодарському краї Росії та є одним із найбільших підприємств нафтової галузі південного регіону країни-агресора. За наявними даними, проєктна потужність заводу становить до 6,6 мільйона тонн нафти на рік.

Підприємство займається виробництвом бензину, дизельного палива та інших видів нафтопродуктів. Саме ці ресурси, за даними української сторони, використовуються для забезпечення російської військової логістики, зокрема для постачання паливно-мастильних матеріалів підрозділам армії Росії.