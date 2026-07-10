Про це 10 липня повідомив президент Володимир Зеленський.

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Зеленський про успіхи далекобійних санкцій

Цього тижня українські військові завдали ударів по низці російських об'єктів, які працюють на продовження війни Росії проти України. Задля однієї з таких атаки українські дрони пролетіли майже 2,5 тисячі кілометрів до Сибіру та уразили НПЗ в Омську.

Тепер немає жодного російського НПЗ, до якого б не дістала українська зброя,

– заявив глава держави.

У відповідь на російський терор Україна била по нафтових об'єктах у Саратовській, Ростовській, Тверській, Ставропольській і Краснодарській областях, а також у Татарстані та Башкортостані.

Зеленський нагадав, що також було уражено ворожий аеродром у Воронезькому регіоні, стратегічне підприємство у Твері. Дрони били й по об'єктах у Московській, Ленінградській та Брянській областях.

Наш план далекобійних санкцій проти Росії виконується чітко. Дякую усім залученим підрозділам за влучність!

– резюмував президент України.