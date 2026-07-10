Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ та Роберт "Мадяр" Бровді, який керує СБС ЗСУ.

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Що відомо про атаку по логістиці ворога?

Однією з цілей став нафтопереробний завод "Ільський", розташований у Краснодарському краї Росії. За даними Генштабу, на території підприємства пролунали вибухи, після яких виникла пожежа. Остаточні результати ураження та масштаби пошкоджень ще уточнюються.

Зауважимо, Ільський нафтопереробний завод вважається одним із найбільших підприємств нафтової галузі на півдні Росії. Його проєктна потужність становить до 6,6 мільйона тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензин, дизельне паливо та інші нафтопродукти, які, за даними української сторони, використовуються для забезпечення військової логістики російської армії.

Крім цього, Сили оборони України повідомили про ураження нафтового терміналу "Курганнефтепродукт" у Таганрозі Ростовської області. На території об'єкта зафіксували пожежу.

Також під удар потрапила нафтобаза "Азовнефтепродукт" в Азові Ростовської області. Там, за інформацією Генерального штабу, сталися вибухи та виникло задимлення. Наразі триває уточнення наслідків атаки.

Українська сторона зазначає, що нафтовий термінал забезпечує приймання, зберігання та перевалку нафтопродуктів у Приазовському регіоні, тоді як нафтобаза використовується для накопичення і розподілу паливно-мастильних матеріалів, які застосовуються, зокрема, для потреб російських військ.

Окремо Генеральний штаб заявив про ураження 18 суден противника. За попередніми даними, серед них:

13 танкерів;

три суховантажі;

один паром;

одне допоміжне судно.

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Ці плавзасоби використовувалися для транспортування паливно-мастильних матеріалів, військових вантажів та іншого забезпечення, необхідного для ведення війни проти України. Ступінь пошкоджень суден наразі уточнюється.

Ще однією ціллю став комплекс "Новатек-Усть-Луга" у Ленінградській області. Підприємство повторно зазнало ураження.

Комплекс є одним із найбільших у Росії підприємств із переробки газового конденсату та виробництва світлих нафтопродуктів. Його потужність оцінюють приблизно у сім мільйонів тонн газового конденсату на рік. Українська сторона зазначає, що продукція підприємства використовується для забезпечення російської армії.

Крім ударів по території Росії, Генеральний штаб повідомив про ураження складу паливно-мастильних матеріалів противника в районі Розівки Запорізької області. Інформація щодо масштабів пошкоджень нараззі уточнюється.

Окремо Сили безпілотних систем Збройних сил України оприлюднили інформацію про результати власних бойових дій. За їхніми даними, в межах проєкту "Кримський рубильник off" у ніч на 10 липня було уражено п'ять електропідстанцій на території тимчасово окупованого Криму:

підстанцію 110 кіловольт "Берегове";

підстанцію 110 кіловольт "Саки";

підстанцію 110 кіловольт "Майнаки" в Євпаторії;

підстанцію 110 кіловольт "Новоозерна";

підстанцію 35 кіловольт "Медведеве".

Також у Силах безпілотних систем заявили, що протягом ночі в оперативній глибині окупованого Криму та на південній частині тимчасово окупованих територій було уражено 41 військову ціль.

Крім того, підрозділи повідомили, що на лінії бойового зіткнення протягом доби уразили 1660 цілей противника, з яких, за їхніми даними, 426 становили російські військовослужбовці.

Водночас у Силах безпілотних систем стверджують, що всі уражені танкери вже ідентифіковані та належать до так званого "тіньового флоту" Росії, який перебуває під міжнародними санкціями.