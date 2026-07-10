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Як пояснюють паливний дефіцит на Росії?

Останніми місяцями в різних регіонах Росії фіксують перебої з пальним, а на окремих автозаправних станціях утворюються довгі черги.

Ми повинні визнати, що на паливному ринку є проблеми та дефіцит, через який виникають черги. Крім того, деякі АЗС працюють нестабільно. Дефіцит виник зі зрозумілих причин: наші нафтопереробні заводи частково виходять з ладу та стають на ремонт через "прильоти,

– заявив Новак.

Це вже не перший випадок, коли представники російського уряду визнають вплив атак на роботу нафтопереробної галузі. Ще 8 липня Новак повідомляв, що виробництво бензину та дизеля довелося частково скоротити через пошкодження низки НПЗ.

Унаслідок безперервних терористичних атак на об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема паливно-енергетичного комплексу, було пошкоджено низку нафтопереробних заводів. У зв'язку з цим тимчасово частково скоротилися обсяги виробництва бензину та дизельного пального,

– заявляв російський віцепрем'єр.

Попри це, ще нещодавно російська влада запевняла, що сформувала достатні запаси пального для внутрішнього ринку. Тепер же Новак визнав, що ажіотажний попит зріс приблизно на 20 – 30%, а для відновлення логістики та стабілізації постачання знадобиться час.

Нагадаємо, за ніч проти 9 липня безпілотники атакували одразу три важливі об'єкти паливної інфраструктури Росії, завдавши ударів по нафтобазах у Твері, "Лукойл-Югнефтепродукт" у Михайловську Ставропольського краю та "Киришинефтеоргсинтез" (КІНЕФ) у Ленінградській області.

У Твері після серії вибухів загорівся щонайменше один резервуар із пальним на території "Тверьнефтепродукту". У Михайловську пожежа виникла на території нафтобази "Лукойл-Югнефтепродукт", де, за повідомленнями, вогонь перекинувся на резервуари з паливом.

Ще одним об'єктом атаки став КІНЕФ у місті Кіріши – один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, який переробляє близько 18 мільйонів тонн нафти на рік і є ключовим елементом паливного забезпечення північно-західного регіону країни.

Такі атаки ускладнюють логістику постачання пального, змушують російську владу перекидати додаткові сили для захисту критичної інфраструктури та збільшують навантаження на інші нафтопереробні підприємства. Крім того, дефіцит через атаки вже настільки очевидний, що навіть у Кремлі змушені були це визнати.