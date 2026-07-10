Об этом пишут российские СМИ.

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Как объясняют дефицит топлива в России?

В последние месяцы в разных регионах России фиксируются перебои с топливом, а на отдельных автозаправочных станциях образуются длинные очереди.

Мы должны признать, что на топливном рынке существуют проблемы и дефицит, из-за которого возникают очереди. Кроме того, некоторые АЗС работают нестабильно. Дефицит возник по понятным причинам: наши нефтеперерабатывающие заводы частично выходят из строя и останавливаются на ремонт из-за "прилетов",

– заявил Новак.

Это уже не первый случай, когда представители российского правительства признают влияние атак на работу нефтеперерабатывающей отрасли. Еще 8 июля Новак сообщал, что производство бензина и дизельного топлива пришлось частично сократить из-за повреждений ряда НПЗ.

В результате непрекращающихся террористических атак на объекты гражданской инфраструктуры, в частности топливно-энергетического комплекса, был поврежден ряд нефтеперерабатывающих заводов. В связи с этим временно частично сократились объемы производства бензина и дизельного топлива,

– заявил российский вице-премьер.

Несмотря на это, еще недавно российские власти уверяли, что сформировали достаточные запасы топлива для внутреннего рынка. Теперь же Новак признал, что ажиотажный спрос вырос примерно на 20–30%, а для восстановления логистики и стабилизации поставок потребуется время.

Напомним, в ночь на 9 июля беспилотники провели атаку на три важных объекта топливной инфраструктуры России, нанеся удары по нефтебазам в Твери, "Лукойл-Югнефтепродукт" в Михайловске Ставропольского края и "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ) в Ленинградской области.

В Твери после серии взрывов загорелся как минимум один резервуар с топливом на территории "Тверьнефтепродукта". В Михайловске пожар возник на территории нефтебазы "Лукойл-Югнефтепродукт", где, по сообщениям, огонь перекинулся на резервуары с топливом.

Еще одним объектом атаки стал КИНЕФ в городе Кириши – один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, который перерабатывает около 18 миллионов тонн нефти в год и является ключевым элементом топливного обеспечения северо-западного региона страны.

Такие атаки затрудняют логистику поставок топлива, вынуждают российские власти перебрасывать дополнительные силы для защиты критически важной инфраструктуры и увеличивают нагрузку на другие нефтеперерабатывающие предприятия. Кроме того, дефицит из-за атак уже настолько очевиден, что даже в Кремле вынуждены были это признать.