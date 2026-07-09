Об этом сообщает Supernova+.
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Что известно об очередной атаке на НПЗ?
В Ленинградской области России зафиксировали атаку беспилотников в районе города Кириши. По сообщениям местных источников, целью мог быть нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ), входящий в структуру российской нефтяной компании "Сургутнафтогаз".
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Местные жители сообщают об атаке на НПЗ / Фото Supernova+
Он является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Завод специализируется на переработке сырой нефти, производстве бензина, дизельного топлива, авиационного топлива и других нефтепродуктов.
Мощность предприятия составляет около 18 миллионов тонн нефти в год. Завод имеет важное значение для обеспечения топливом не только гражданского сектора, но и промышленности, а также потенциально для удовлетворения военно-логистических потребностей России.
КИНЕФ является одним из ключевых объектов нефтяной инфраструктуры на северо-западе России. Его поражение может повлиять на производство и поставки нефтепродуктов в регионе.
Город Кириши расположен примерно в 800–900 километрах от территории Украины. Это один из удаленных от украинской границы объектов, которые находятся в центре внимания из-за их значения для российской энергетики.
Где находятся Кириши с поврежденной нефтебазой: показываем на карте
Напомним, в ночь на 9 июля в российской Твери также прогремела серия взрывов, после чего в районе одного из топливных объектов возник пожар. Предварительно сообщается, что под атакой беспилотников могла оказаться нефтебаза "Тверьнефтепродукт".
По предварительным данным, в результате попадания загорелся как минимум один резервуар с топливом. Также сообщалось о задымлении в районе поселка Элеватор, расположенного недалеко от нефтебазы. "Тверьнефтепродукт" является одним из ключевых объектов топливной инфраструктуры Тверской области. Предприятие занимается хранением и распределением бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов.
Кроме того, была проведена атака на нефтебазу "Лукойл-Югнефтепродукт" в Михайловске Ставропольского края. Российские власти заявили, что в результате налета произошло возгорание на территории промышленного объекта в хуторе Вязники Шпаковского округа. Огонь уже достиг резервуаров с горючими материалами.
Эта нефтебаза в Ставрополе является важным элементом тыловой логистики топливно-энергетического комплекса России. Она обеспечивает накопление, хранение и распределение нефтепродуктов, которые используются как для гражданского сектора региона, так и для обслуживания транспортной и военной инфраструктуры оккупационных сил.