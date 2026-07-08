Об этом он заявил во время встречи президента США с Владимиром Зеленским в Анкаре, сообщает 24 Канал.

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Что заявил Рубио об ударах по НПЗ России?

Рубио заявил, что Соединенные Штаты обсуждают возможность оказания помощи Украине в нанесении ударов вглубь территории России. По его словам, такой подход должен заставить Кремль ощутить последствия войны.

Мы будем помогать Украине наносить удары вглубь России, чтобы она закончила войну. Мы обсуждаем возможность для Украины наносить удары вглубь России, чтобы Россия видела, как сложно защищать свое воздушное пространство,

– сказал он.

Позже эти заявления прокомментировал президент США Дональд Трамп. Американский лидер признал, что такие удары являются эскалацией, однако считает, что они могут повлиять на ход войны.

Это эскалация. Но это эскалация, которая может привести к завершению войны,

– сказал Трамп.

В то же время никаких дополнительных подробностей относительно формата возможной помощи или конкретных решений американская сторона пока не обнародовала.

Помимо запланированных переговоров Владимира Зеленского и Дональда Трампа, на саммите НАТО прозвучали новые заявления о поддержке Украины.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подчеркнул, что продолжение военной помощи Киеву остается главным приоритетом его страны и союзников. Он также призвал государства, которые пока вносят меньший вклад, активнее участвовать в поддержке Украины.

Кристерссон сообщил, что Украина уже заключила соглашение о закупке 16 истребителей Gripen E, а Швеция дополнительно передаст еще 16 бывших в употреблении самолетов Gripen. Таким образом, украинские Воздушные силы должны получить в общей сложности 32 истребителя в разные сроки.

В то же время европейские союзники активизировали работу над развитием собственного оборонно-промышленного комплекса, что должно ускорить производство вооружения для Украины. На саммите также объявили об открытии в Европе центров обслуживания ракет для систем Patriot и анонсировали совместные оборонные проекты, которые укрепят возможности союзников по поддержке Киева.

В НАТО подчеркивают, что расширение европейского военного производства должно обеспечить долгосрочную и стабильную помощь Украине.