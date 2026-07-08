Про це він заявив під час зустрічі президента США із Володимиром Зеленським в Анкарі, інформує 24 Канал.

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Що заявив Рубіо про удари по НПЗ Росії?

Рубіо заявив, що Сполучені Штати обговорюють можливість допомоги Україні у завданні ударів углиб території Росії. За його словами, такий підхід має змусити Кремль відчути наслідки війни.

Ми допомагатимемо Україні бити в глиб Росії, щоб вона закінчила війну. Ми обговорюємо змогу України сягати глибини Росії, щоб Росія бачила, як складно боронити свій повітряний простір,

– сказав він.

Пізніше ці заяви прокоментував президент США Дональд Трамп. Американський лідер визнав, що такі удари є ескалацією, однак вважає, що вони можуть вплинути на перебіг війни.

Це ескалація. Але це ескалація, яка може призвести до завершення війни,

– сказав Трамп.

Водночас жодних додаткових деталей щодо формату можливої допомоги чи конкретних рішень американська сторона поки не оприлюднила.

Окрім запланованих переговорів Володимира Зеленського та Дональда Трампа, на саміті НАТО пролунали нові заяви щодо підтримки України.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон наголосив, що продовження військової допомоги Києву залишається головним пріоритетом його країни та союзників. Він також закликав держави, які поки роблять менший внесок, активніше долучатися до підтримки України.

Крістерссон повідомив, що Україна вже уклала угоду на закупівлю 16 винищувачів Gripen E, а Швеція додатково передасть ще 16 уживаних літаків Gripen. Таким чином українські Повітряні сили мають отримати загалом 32 винищувачі у різні терміни.

Водночас європейські союзники активізували роботу над розвитком власного оборонно-промислового комплексу, що має пришвидшити виробництво озброєння для України. На саміті також оголосили про відкриття в Європі центрів обслуговування ракет до систем Patriot та анонсували спільні оборонні проєкти, які зміцнять можливості союзників підтримувати Київ.

У НАТО наголошують, що розширення європейського військового виробництва має забезпечити довготривалу та стабільну допомогу Україні.