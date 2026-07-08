Про те, які події очікуються на саміті НАТО 8 липня, розповів ведучий 24 Каналу Даніель Ткіє, який перебуває в Анкарі. Нагадаємо, що у перший день заходу відбувся виступ Володимира Зеленського, який, зокрема, заявив, що Україна має стати членом Альянсу, адже завдяки цьому підсиляться оборонні можливості НАТО.

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Про що говоритимуть Зеленський і Трамп?

Вранці 8 липня усі лідери країн-членів НАТО прибули на саміт. Останнім приїхав президент Франції Еммануель Макрон, який встигнув здійснити пробіжку в парку Анкари. Для цього спеціально парк було зачинено.

Напередодні ввечері 7 липня учасники саміту, зокрема Дональд Трамп, відвідали офіційну вечерю, яку організовував президент Туреччини Реджеп Ердоган.

На другий день заходу заплановано засідання учасників саміту. Також о 14:30 має пройти зустріч президента України із Дональдом Трампом.

Є великі сподівання на ці переговори. Києву насамперед потрібно більше ракет-перехоплювачів до систем ППО Patriot. Також ще однією темою зустрічі стане надання ліцензії європейським країнам чи Україні на виготовлення додаткових ракет до систем Patriot,

– пояснив Ткіє.

Зараз, за його словами, активізувалися дискусії на цю тему з європейськими союзниками, і вже оголошено про відкриття центрів обслуговування ракет до систем Patriot у Європі.

Європа почала опікуватися власною безпекою

Також сьогодні на саміті пролунали важливі заяви щодо України та можливих шляхів примусу Росії до миру. Зокрема, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон розповів, яку саме допомогу його країна надає Києву.

Продовження потужної підтримки України залишається нашим головним пріоритетом. Україна здатна боротися завдяки допомозі західних держав, і ця підтримка має залишатися стабільною. Зараз лише відносно невелика кількість країн забезпечує переважну частину всієї допомоги. Водночас інші держави також мають збільшити свій внесок,

– наголосив Крістерссон.

Прем'єр-міністр Швеції також зауважив, що Україна закуповує винищувачі Gripen нового покоління версії E. Вже підписана угода щодо 16 літаків. Водночас Швеція передає Україні 16 уживаних винищувачів. Таким чином, загалом буде поставлено 32 літаки, які надходитимуть у різні терміни.

Що відбуватиметься на саміті НАТО в Анкарі 8 липня: дивіться відео

Європейські країни-члени НАТО все більше уваги приділяють власній військовій незалежності від Сполучених Штатів.

Генсек НАТО Марк Рютте 7 липня презентував літаки спостереження GlobalEye від компанії Saab, які мають стати заміною американських AWACS.

Також на саміті НАТО було анонсовано виготовлення власних дронів-спостереження та літаків-заправників. Крім цього, вранці 8 липня оголосили про нову спільну програму Великої Британії та Франції щодо виробництва власного далекобійного озброєння. На цей проєкт планується виділити орієнтовно 50 мільярдів доларів.

Всі ці рішення свідчать про те, що до європейців прийшло усвідомлення, що вони мають покладатися лише на власні сили.