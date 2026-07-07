Ведучий 24 Каналу Даніель Ткіє, який перебуває на саміті Північноатлантичного альянсу в Анкарі, пояснив, чи знайшов заклик президента України відгук серед країн-членів НАТО. Він пояснив, яка основна перепона на шляху до членства нашої держави в Альянсі.

До теми Канада анонсувала майже 900 мільйонів доларів військової допомоги для України

Як НАТО підтримуватиме Україну?

Наразі навіть на офіційному порядку денному саміту немає теми перспективи членства України в НАТО.

"Можливо, Марк Рютте зробить більш нейтральну заяву, але це така реальність. Вони не готові брати нас до НАТО, тому що бояться будь-яких погроз Росії, бояться Володимира Путіна, який може зірвати переговори про припинення вогню. Вже багато разів йшлося про 5 статтю НАТО. Тому для нас це не сюрприз", – пояснив Ткіє.

Зеленський наголосив на необхідності вступу України до НАТО: дивіться відео

Проте сюрпризом, за його словами, стало те, що Володимир Зеленський знову послав меседж про членство України в Альянсі, але це було правильно. Хоча на саміті НАТО й не очікували почути заклику українського лідера.

Сьогодні та у найближчому майбутньому Альянс не готовий до такого рішення. Однак у НАТО вивчатимуть досвід України, надаватимуть фінансову допомогу. Йдеться про 70 мільярдів євро у 2026 році і ще 70 мільярдів євро – у 2027-му.

Ця підтримка буде офіційно закладена в документах цьогорічного саміту. І вона допоможе Україні завдавати більше шкоди ворогу, більше російських НПЗ будуть палати,

– наголосив Даніель Ткіє.

Він додав, що це також в інтересах НАТО, адже Збройні Сили України стримують Росію по лінії бойового зіткнення. Тому що Альянс хотів би уникнути такої війни, хоча й готується до неї.

Зауважимо, що Володимир Зеленський, виступаючи на саміті НАТО в Анкарі, сказав, що Україна має стати частиною Альянсу, адже посилить його колективну оборону. Наша країна, зазначив він, має досвід ведення війни і оборонні можливості. Президент України нагадав, що через постійні далекобійні українські удари, Росія втратила віру у те, що її "глибокий тил недосяжний".