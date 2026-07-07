Ведущий 24 Канала Даниэль Ткие, находящийся на саммите Североатлантического альянса в Анкаре, рассказал, нашел ли призыв президента Украины отклик среди стран-членов НАТО. Он рассказал, в чем заключается основное препятствие на пути к членству нашей страны в Альянсе.

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Как НАТО будет поддерживать Украину?

На данный момент даже в официальной повестке дня саммита нет темы перспектив членства Украины в НАТО.

"Возможно, Марк Рютте сделает более нейтральное заявление, но такова реальность. Они не готовы принимать нас в НАТО, потому что боятся любых угроз со стороны России, боятся Владимира Путина, который может сорвать переговоры о прекращении огня. Уже много раз речь шла о 5-й статье НАТО. Поэтому для нас это не сюрприз", – пояснил Ткие.

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Однако сюрпризом, по его словам, стало то, что Владимир Зеленский вновь послал сигнал о членстве Украины в Альянсе, но это было правильно. Хотя на саммите НАТО и не ожидали услышать призыв украинского лидера.

Сегодня и в ближайшем будущем Альянс не готов к такому решению. Однако в НАТО будут изучать опыт Украины, оказывать финансовую помощь. Речь идет о 70 миллиардах евро в 2026 году и еще 70 миллиардах евро – в 2027-м.

Эта поддержка будет официально закреплена в документах саммита этого года. И она поможет Украине наносить больше урона врагу, больше российских НПЗ будут гореть,

– подчеркнул Даниэль Ткие.

Он добавил, что это также в интересах НАТО, ведь Вооруженные Силы Украины сдерживают Россию на линии боевого столкновения. Потому что Альянс хотел бы избежать такой войны, хотя и готовится к ней.

Отметим, что Владимир Зеленский, выступая на саммите НАТО в Анкаре, сказал, что Украина должна стать частью Альянса, ведь это усилит его коллективную оборону. Наша страна, отметил он, обладает опытом ведения войны и оборонными возможностями. Президент Украины напомнил, что из-за постоянных украинских ударов на большие расстояния Россия утратила веру в то, что ее "глубокий тыл недосягаем".