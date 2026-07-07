Об этом сообщил премьер-министр Канады Марк Карни во время встречи с президентом Владимиром Зеленским.

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Что известно о военной помощи от Канады?

Премьер-министр Канады заявил, что Оттава продолжит поддерживать Украину в энергетической сфере. В частности, помощь будет направлена на подготовку к предстоящему отопительному сезону.

Помимо военной и энергетической поддержки, Канада планирует участвовать в восстановлении Украины. По словам Карни, его страна будет содействовать дальнейшей интеграции украинской экономики в европейский и мировой рынки.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Канаду за помощь и сообщил, что часть нового пакета мер по укреплению украинской противовоздушной обороны уже направляется в Украину.

По словам главы государства, украинская и канадская стороны также обсуждают совместные проекты в энергетической сфере с участием НАК "Нафтогаз Украины".

Другие новости о военной помощи Украине

Союзники по НАТО готовят новую многомиллиардную помощь Украине. По словам дипломатов, в проекте декларации союзники планируют выделить Украине 70 миллиардов евро военной помощи в 2026 году.

При этом ожидается, что США не будут участвовать в этом пакете финансирования, а обязательства распределятся между другими членами Альянса.

Великобритания 18 июня объявила о новом пакете военной помощи Украине. Он предусматривает поставку 150 тысяч беспилотников и более 350 ракет и радаров ПВО до конца 2026 года.