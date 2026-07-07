Об этом Зеленский сообщил во время выступления на саммите НАТО в Анкаре, передает 24 Канал.

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Что Зеленский рассказал о потерях россиян в войне?

Президент Зеленский 7 июля выступил на Форуме оборонных индустрий в рамках саммита НАТО в Анкаре.

Он сообщил, что Украина ежемесячно уничтожает около 30 тысяч россиян на фронте. По его словам, в июне было ликвидировано почти 28 тысяч оккупантов.

Мы не хотим этим гордиться, но такова современная война,

– отметил Зеленский.

Глава государства также подчеркнул, что у Украины есть подтверждения каждой российской потери.

Зеленский призвал НАТО срочно нарастить производство систем ПВО

Президент Владимир Зеленский во время саммита НАТО в Анкаре призвал европейских союзников срочно нарастить производство систем противоракетной обороны.

Он подчеркнул, что нынешних возможностей Patriot уже недостаточно для защиты от российских баллистических атак.

Отдельно президент сообщил, что вопрос укрепления украинской противовоздушной обороны станет одним из главных во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом в кулуарах саммита НАТО.