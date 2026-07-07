Про це повідомив прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

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Що відомо про військову допомогу від Канади?

Прем'єр-міністр Канади заявив, що Оттава продовжить підтримувати Україну в енергетичній сфері. Зокрема, допомога буде спрямована на підготовку до майбутнього опалювального сезону.

Крім військової та енергетичної підтримки, Канада планує брати участь у відбудові України. За словами Карні, його країна сприятиме подальшій інтеграції української економіки до європейського та світового ринків.

Президент Володимир Зеленський подякував Канаді за допомогу та повідомив, що частина нового пакета для посилення української протиповітряної оборони вже прямує до України.

За словами глави держави, українська та канадська сторони також обговорюють спільні проєкти в енергетичній сфері за участю НАК "Нафтогаз України".

Інші новини про військову допомогу для України

Союзники по НАТО готують нову багатомільярдну допомогу Україні. За словами дипломатів, у проєкті декларації союзники планують виділити Україні 70 мільярдів євро військової допомоги у 2026 році.

При цьому очікується, що США не братимуть участь у цьому пакеті фінансування, а зобов'язання розподілять між іншими членами Альянсу.

Велика Британія 18 червня оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. Він охоплює постачання 150 тисяч безпілотників і понад 350 ракет та радарів ППО до кінця 2026 року.