Про це повідомив президент Зеленський.
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Що відомо про угоду зі Швецією?
У межах попередніх домовленостей із прем'єром Ульфом Крістерссоном перші 16 літаків Gripen C/D буде передано українським Повітряним силам уже на початку 2027 року.
Разом із літаками буде пакет відповідного обладнання, технічної допомоги та підтримки.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
30 червня Зеленський мав зустріч із міністром оборони Швеції Полом Йонсоном, де й обговорили реалізацію цих кроків і також ширшу двосторонню співпрацю, зокрема підготовку Drone Deal та роботу над антибалістикою.
Дякую Швеції – всьому народу та уряду – за змістовне партнерство й постійну допомогу від початку російського вторгнення. Разом працюємо заради безпеки України та всієї Європи,
– написав український президент.