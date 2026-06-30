Свою заяву Косіняк-Камиш зробив у телепрограмі Gość Wydarzeń. Про це інформує Polsat News.

Читайте також "З Бандерою не вступить": у Польщі погрожують євроінтеграції України

Як у Польщі коментують відмову передавати Україні літаки?

Механізм обміну між країнами не був реалізований, тож Косіняк-Камиш заявив, що Польща не передає Україні винищувачі МіГ, оскільки не отримала очікуваних технологій у сфері безпілотників.

МіГів для України не буде, бо немає дронів,

– висловився він.

Міністр підкреслив, що Україна має значний досвід у розвитку дронових систем і активно співпрацює в цій сфері з іншими міжнародними партнерами, зокрема з регіону Близького Сходу.

"Україна має настільки значні можливості у сфері дронів , що у відповідь на передану їй військову техніку могла б поділитися з Польщею ноу-хау і частково надати доступ до технологій", – пояснив міністр оборони.

Косіняк-Камиш стверджує, що нинішній уряд Польщі займає більш жорстку позицію у відносинах з Україною, ніж попередня влада, наполягаючи на принципі взаємної вигоди та "солідарності з обміном ресурсами й знаннями".

Окремо він зазначив, що не вважає помилкою початкову безумовну військову допомогу Україні після початку повномасштабної війни, підкресливши, що тоді ситуація була значно складнішою для Києва.

Яка передісторія?

У липні 2024 року Україна та Польща підписали безпекову угоду, яка передбачала можливу передачу Україні ескадрильї з близько 14 винищувачів МіГ-29 після переозброєння польських ВПС на F-35.

Пізніше Варшава планувала включити МіГ-29 і бронетехніку до нового пакета допомоги, однак 15 червня 2026 року заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик повідомив про зупинення передачі літаків.