Что известно о встрече Зеленского и Трампа, какие главные заявления сделали политики – читайте в материале "24 Канала".

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Как прошла встреча Зеленского и Трампа?