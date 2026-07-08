Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус рассказал 24 Каналу, что ранее США рассматривали Украину как более слабую сторону в войне и фактически требовали от Киева уступок под видом мирных переговоров. Однако сейчас ситуация меняется, и Вашингтон может пересмотреть свою позицию относительно способов завершения войны.

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Чего ожидать от встречи Зеленского и Трампа

По словам Ивана Уса, ранее в США считали, что Россия способна победить в войне против Украины. Именно поэтому Вашингтон настаивал на переговорах, которые фактически предполагали давление на Киев.

Эксперт NISS о вероятных результатах саммита НАТО: видео

Однако ситуация начала меняться после того, как стало ясно, что Россия не достигла целей, о которых заявляло ее руководство. В частности, Москва не смогла реализовать прогнозируемый сценарий быстрого захвата Донецкой области. Поэтому теперь американская сторона может больше сосредоточиться на поиске механизмов воздействия на Россию.

Мы имеем эти постоянные обстрелы Киева, пригородов Киева, Харькова, Запорожья, Днепра, Одессы для того, чтобы показать силу Трампу. Мол, видишь, мы все-таки что-то делаем,

– пояснил эксперт NISS.

Среди решений, которые могут быть приняты в ходе встреч с участием Украины и союзников, он назвал усиление военной поддержки.

Первое, чего я ожидаю от встречи НАТО, – это решение о том, чтобы мотивировать страны-члены НАТО предоставлять Украине свои ракеты для системы "Патриот", поскольку Украина в них нуждается, а в других странах они лежат на складах,

– отметил Ус.

Еще одним важным вопросом он назвал предоставление лицензий на производство вооружений. Это может быть выгодно и для США, ведь без таких разрешений другие страны начнут создавать собственные системы и впоследствии могут стать конкурентами американского военно-промышленного комплекса.

Обратите внимание! Европейские политики скептически относятся к результатам двусторонней встречи Зеленского и Трампа на саммите НАТО в Анкаре. Хотя последние успешные удары дронов укрепили позиции Украины, непредсказуемость американского лидера вызывает сомнения у союзников.

Также Иван Ус упомянул о возможности выделения 140 миллиардов долларов военной помощи от НАТО для Украины на два года. Эти средства могут помочь компенсировать странам Альянса вооружение, которое они будут передавать Киеву.

Странам фактически говорят, как эти деньги будут компенсированы за счет взносов, которые сделают страны НАТО для того, чтобы именно сейчас Украина получила эту систему,

– пояснил он.

Иван Ус подчеркнул, что это лишь один из возможных сценариев развития событий. Однако, по его словам, сейчас заметно, что в США меняется оценка ситуации на фронте, а Россию уже не воспринимают как сторону, которая гарантированно одержит победу.

К слову, Владимир Зеленский заявил о готовности обсудить с Дональдом Трампом укрепление украинской ПВО и создание антибаллистической коалиции во время саммита НАТО. Он подчеркнул важность такой встречи.