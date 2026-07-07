Об этом он рассказал во время беседы с журналистами в кулуарах саммита НАТО в Анкаре.

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Что говорит Зеленский о предстоящей встрече с Трампом?

По его словам, переговоры требуют активной работы, ведь на них планируется обсудить вопросы, имеющие стратегическое значение для Украины. Отвечая на вопрос о своем настрое перед разговором с американским лидером, Зеленский заявил, что настроен решительно.

Нормальный, рабочий, боевой. Перед президентом Трампом всегда должен быть боевой,

– сказал глава государства.

Президент отметил, что его встречи с партнерами на полях саммита НАТО уже дали первые результаты. Одним из главных направлений работы он назвал создание антибаллистической коалиции, которая должна помочь усилить защиту от ракетных угроз.

"Сейчас очень важна организационно сложная встреча, над которой мы работаем, и сегодня мы уже впервые увидели результаты – это антибаллистическая коалиция", – заявил Зеленский.

Украина продолжает настаивать на необходимости усиления противовоздушной обороны и получения дополнительных возможностей для защиты городов от российских баллистических ударов.

В то же время Дональд Трамп во время встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что накануне провел длительный телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, после чего пообщался с Зеленским.

Я думаю, что они оба хотят достичь соглашения. Жаль, что это заняло так много времени, но я думаю, что из этого должно что-то получиться, почему-то,

– сказал Трамп.

Напомним, советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии для 24 Канала заявил, что отказ Дональда Трампа от усиления давления на Россию может затруднить путь к завершению войны. По его словам, предложенный сенатором Линдси Грэмом план введения новых санкций против стран, покупающих российские энергоресурсы, является одним из действенных инструментов влияния на Кремль.

Дипломатические попытки без достаточного давления не заставляют Владимира Путина прекратить войну, ведь Россия заинтересована в ее затягивании. Он отметил, что президент США Дональд Трамп, вероятно, учтет позицию Грэма, поскольку понимает реальную ситуацию на фронте и отношение России к переговорам.

По словам Подоляка, Трамп также должен учитывать внутриполитические последствия поддержки Кремля, ведь в США к России относятся преимущественно негативно. А Украина остается союзником Соединенных Штатов и готова закупать американское оружие, что соответствует интересам Вашингтона.