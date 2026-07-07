Про це він розповів під час спілкування з журналістами на полях саміту НАТО в Анкарі.

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Що каже Зеленський про майбутню зустріч з Трампом?

За його словами, переговори потребують активної роботи, адже на них планують обговорити питання, які мають стратегічне значення для України. Відповідаючи на запитання про свій стан перед розмовою з американським лідером, Зеленський заявив, що налаштований рішуче.

Нормальний, робочий, бойовий. Перед президентом Трампом завжди повинен бути бойовий,

– сказав глава держави.

Президент зазначив, що його зустрічі з партнерами на полях саміту НАТО вже дали перші результати. Одним із головних напрямів роботи він назвав створення антибалістичної коаліції, яка має допомогти посилити захист від ракетних загроз.

"Зараз дуже важливо, організаційна складна зустріч, над якою ми працюємо, і сьогодні ми вже вперше побачили результати, це антибалістична коаліція", – заявив Зеленський.

Україна продовжує наполягати на необхідності посилення протиповітряної оборони та отримання додаткових можливостей для захисту міст від російських балістичних ударів.

Водночас Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом заявив, що напередодні провів тривалу телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним, після чого поспілкувався із Зеленським.

Я думаю, що вони обоє хочуть угоди. Шкода, що це зайняло так багато часу, але я думаю, що щось із цього має вийти,

– сказав Трамп.

Нагадаємо, радник Офісу Президента України Михайло Подоляк у коментарі для 24 Каналу заявив, що відмова Дональда Трампа від посилення тиску на Росію може ускладнити шлях до завершення війни. За його словами, запропонований сенатором Ліндсі Грем план щодо нових санкцій проти країн, які купують російські енергоресурси, є одним із дієвих інструментів впливу на Кремль.

Дипломатичні спроби без достатнього тиску не змушують Володимира Путіна припинити війну, адже Росія зацікавлена у її затягуванні. Він зазначив, що президент США Дональд Трамп, ймовірно, врахує позицію Грема, оскільки розуміє реальну ситуацію на фронті та ставлення Росії до переговорів.

За словами Подоляка, Трамп також має враховувати внутрішньополітичні наслідки підтримки Кремля, адже у США Росію сприймають переважно негативно. А Україна залишається союзником Сполучених Штатів і готова купувати американську зброю, що відповідає інтересам Вашингтона.