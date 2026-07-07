Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк у розмові з 24 Каналом оцінив перспективи реалізації плану Лінді Грема щодо тиску на Кремль. Він пояснив, наскільки санкції щодо Росії будуть ефективними.

Дивіться також Зеленський і Путін хочуть укласти угоду: Трамп заявив про можливе зрушення

План Ліндсі Грема призведе до фіналізації війни

Подоляк зазначив, що ключова теза у заяві Грема, що без тиску на Путіна нічого не буде. І всі елементи м'якої дипломатії, які неодноразово використовувалися щодо Росії, раз за разом доводили, що Путін хоче жити війною, і він її не буде добровільно зупиняти за будь-яких обставин.

Він буде максимально затягувати цю війну і воювати на виснаження. Йому байдуже, що відбувається в Росії, і до речі, у нього там нібито нічого негативного не відбувається. Є багато палива, все в порядку з живою силою на полі бою, в різних індустріях. Тому без елемента тиску, який буде створювати в нього відчуття краху і страху, нічого не буде,

– впевнений радник ОПУ.

Однак для цього, і тут Грем абсолютно правий, потрібні санкції іншого рівня – мита для тих країн, які ще продовжують проводити торговельні операції з Росією. Її потрібно, на його думку, ізолювати від фінансових систем і перестати з нею загравати інформаційно та дипломатично.

Чи дослухається до Грема президент США? Так, я думаю, що він буде це слухати, тому що розуміє три важливі речі на сьогоднішній день,

– відзначив Михайло Подоляк.

По-перше, Путін завжди бреше, і робив це, коли Трамп тільки заходив на свій другий термін. Очільник Кремля говорив, що контролює ситуацію по лінії фронту, що дотискає Київ, що нібито невдовзі все захопить. Однак сьогодні, за словами радника ОПУ, зовсім інша картина, і Трамп її розуміє.

По-друге, Путін всюди сприймається вкрай негативно, зокрема у США. Тому продовжувати наполягати на тому, що він – "хороший хлопець", з яким треба про щось домовлятися на його умовах, – це означає для Трампа бити по своїх електоральних перспективах, по партії, яка має вийти в листопаді на вибори в певних позиціях.

Подоляк прокоментував заяву сенатора Грема щодо тиску на Росію: дивіться відео

По-третє, Україна продовжує наполягати на тому, що є союзником Сполучених Штатів. Йдеться про готовність Києва купувати американську зброю, надавати свої можливості. І у такий спосіб, як вважає Подоляк, США мають продовжувати домінувати на відповідних ринках. Ба більше, Україна зацікавлена в їхньому домінуванні та в існуванні глобального центру, який впливає на різні процеси.

Тому, з одного боку, Ліндсі Грем говорить про речі, які дійсно матимуть значення з погляду впливу на можливість фіналізувати цю війну. А з іншого – без цих інструментів, якщо далі продовжувати говорити про те, що з Путіним треба домовлятися на його умовах, – це не приведе до закінчення війни,

– підкреслив радник ОПУ.

Він додав, що Трамп або ухвалює відповідні рішення і доводить до кінця справу з примусу Росії до закінчення активної фази війни, або все це з погляду репутації виглядатиме для Сполучених Штатів вкрай негативно.

Зазначимо, що сенатор Ліндсі Грем на полях саміту НАТО в Анкарі зазначив, що Дональд Трамп вже тисне на Росію, однак наразі він недостатній для припинення війни. Тому США мають вжити жорсткіших економічних важелів. Зокрема, запровадити мита щодо країн, які купують дешеву російську нафту та газ і в такий спосіб фінансують можливість Росії продовжувати війну. Також Грем вважає, що необхідно збільшити підтримку ППО України, щоб запобігти російським ударам.