Напередодні Дональд Трамп провів тривалу розмову з російським диктатором, а одразу після цього поспілкувався із українським лідером. Про це президент США сказав під час пресконференції на саміті в Анкарі.

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Що думає Трамп про завершення війни?

Трамп зробив висновок з обох розмов. На його думку, і Путін, і Зеленський прагнуть домовитися про закінчення війни.

Я думаю, вони обидва (Путін і Зеленський – 24 Канал) хочуть укласти угоду. Шкода, що це зайняло так багато часу, але, гадаю, щось із цього вийде,

– сказав політик.