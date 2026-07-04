Новину про розмову політиків поширив журналіст Axios Барак Равід. Він своєю чергою посилається на джерело, обізнане з ситуацією.

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Що відомо про розмову Зеленського і Трампа 4 липня?

За інформацією джерела, Володимир Зеленський розмовляв із президентом Трампом. Український лідер привітав американського з 250-річчям незалежності США.

Раніше Зеленський опублікував привітання у соцмережі. Глава держави підкреслив, що боротьба американців за свободу вже 250 років надихає інші народи. Він додав, що сьогодні українці захищають ті самі цінності – незалежність і свободу.

Зеленський також подякував США за військову допомогу, зокрема за комплекси Patriot і ракети Javelin, які допомагають захищати життя українців.

Наприкінці президент побажав США процвітання та висловив сподівання на подальшу співпрацю заради справедливого й тривалого миру.