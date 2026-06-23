Це повідомлення з'явилося на тлі активізації зусиль Києва щодо зустрічі Зеленського та Путіна – ідеї, яку Трамп підтримав, але Кремль продовжує уникати. Про це пише Kyiv Independent із посиланням на високопосадовця України.

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Що думає Трамп про переговори?

Український співрозмовник зауважив виданню, що Трамп насправді не вірить, що Путін щось зробить без тиску.

Хоча американські чиновники й не підтвердили, чи підтримує їхній президент українські удари всередині Росії, вони сказали, що він вважає силу ключовою.

"Президент (Трамп – 24 Канал) вірить у мир через силу", – цитує видання одного з американських чиновників.

Роками Зеленський зазначав, що лише Путін має повноваження припинити війну. Але кожна спроба організувати особисту зустріч між ними стикалася з однією й тією ж перешкодою – Кремлем.

Москва послідовно уникала переговорів у нейтральній країні, натомість наполягала на поїздці Зеленського до Росії. Цю пропозицію Київ розглядає не як справжнє запрошення, а як зручний спосіб взагалі уникнути зустрічі.

"Я не поїду до Москви на зустріч з Путіним. Ми можемо зустрітися в Туреччині, Швейцарії чи на Близькому Сході", – наголошував Зеленський 17 червня.

У червні Трамп також публічно дав зрозуміти, що підтримає прямі переговори, зазначивши, що "нехай вони домовляються".

Попри ці коментарі, Кремль продовжує наполягати на тому, що будь-яка зустріч може відбутися лише в Москві. Цей глухий кут спонукав Київ шукати інший шлях.

За словами українських чиновників, команда Зеленського дійшла висновку, що Путіну, який намагався уникати відкритого протистояння Трампу з моменту його повернення до Білого дому, буде набагато важче відмовитися від запрошення президента США.

Тож під час зустрічі із Трампом 16 червня Зеленський озвучив саме цю ідею і запропонував провести саміт у Штатах за участю Зеленського та Путіна.

"Це було б ідеально. Дональду сподобалася ця ідея", – сказав високопоставлений український чиновник.

Але американські чиновники попередили, що така зустріч не очікується в "найближчому майбутньому".

Україна переносить війну на територію Росії

Ці дипломатичні маневри відбуваються на тлі того, як Україна переносить війну на російську територію.

Останніми тижнями російські міста, включаючи саму Москву, зіткнулися з масштабними українськими атаками.

Київ розглядає ці удари як частину законної кампанії тиску, спрямованої на те, щоб змусити Кремль переглянути свою позицію.

Примітно, що Вашингтон здебільшого уникав коментарів щодо ескалації. Водночас посольство США в Москві нещодавно вперше опублікувало попередження про безпеку, попереджаючи американських громадян про ризики, пов'язані з атаками дронів усередині Росії.

Кремль тим часом не припиняв цинічні атаки на Україну. Під час їхньої останньої зустрічі Зеленський показав президенту США фотографії пошкоджень, завданих російським ударом по Києво-Печерській лаврі.

За словами джерела, знайомого із зустріччю, Трамп був помітно вражений побаченим: "розчарованим" руйнуваннями та "здавалося, зворушеним".