7 – 8 июля в Анкаре соберутся лидеры 32 стран-членов альянса. Большинство из них – верные союзники Украины, которые с самого начала полномасштабного вторжения России предоставляли крайне необходимую военную помощь. Эта поддержка прошла несколько этапов трансформации – от противотанковых комплексов Javelin и шлемов до систем PATRIOT, дальнобойных ракет, танков и истребителей.

Сейчас на саммите речь пойдет не только о текущих пакетах поддержки, но и о конкретных долгосрочных обязательствах по оказанию помощи Украине на месяцы или даже годы вперед. Вот почему президент Зеленский примет участие в саммите и рассчитывает вновь встретиться с президентом США, для которого подобные мероприятия – отдельный жанр творчества (на последнем он вообще был "папочкой").

Саммит проходит на фоне усилившегося ракетного террора России против украинской столицы и других городов. За день до встречи лидеров на высшем уровне Путин вновь совершил атаку на Киев, послав сигнал Западу: "Я буду и дальше убивать украинцев и воевать столько, сколько сочту нужным".

24 Канал рассказывает, чего ожидать от нынешнего саммита НАТО, на какую помощь следует рассчитывать Украине, а также – как лидеры западного мира планируют умерить амбиции президента США. В этом нам помог Скотт Лукас, профессор международной политики Института Клинтона при Дублинском университете.

Автор статьи – журналист и телеведущий 24 Канала Даниэль Ткие – сейчас уже находится в Анкаре, поэтому ожидайте новых эксклюзивов с саммита НАТО, комментариев и аналитики.

Долгосрочная поддержка Украины и споры вокруг нее

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в последние месяцы неоднократно говорил о том, что союзники планируют утвердить планы долгосрочной поддержки Украины, чтобы заверить нас в том, что Запад не откажется от помощи Киеву, а также отдельно послать сигнал Владимиру Путину о том, что Запад не устал от финансирования обороны Украины.

Подтверждение этих заявлений будет весьма кстати на фоне усиления воздушного террора против украинской столицы и других городов. Еще одна причина – выгода от включения расходов на помощь Украине в расчет общих показателей расходов на оборону НАТО, которые президент Трамп требует увеличить.

Помощь Украине будет засчитываться в те 5% ВВП на оборону, которые теперь должны тратить все члены НАТО (и с чем у них пока есть проблемы). Поэтому получается формула win-win. Самое главное – таким образом НАТО способствует укреплению позиций Украины на поле боя, ведь значительная доля средств пойдет на производство беспилотников и других средств сдерживания России.

На саммите НАТО в Гааге в 2025 году лидеры стран альянса договорились направлять на оборону и безопасность в целом 5% от ВВП. 3,5% из которых – прямые расходы стран на основные военные возможности и 1,5% на сопутствующие нужды – защиту инфраструктуры, вопросы кибербезопасности и т. д. Лидеры альянса пошли на этот шаг, чтобы, во-первых, расходы на оборону соответствовали уровню угроз, которые представляют Россия и Китай; во-вторых, чтобы успокоить Дональда Трампа, который всегда был недоволен уровнем расходов на оборону европейских союзников и вообще угрожал выйти из альянса. 5% от ВВП стали "золотым компромиссом", который успокоил президента США в 2025 году, а вопрос о выходе США из альянса был снят с повестки дня. При этом сами США не достигают и 5%, однако, похоже, Трамп считает себя неким "другим НАТО" и в публичной риторике постоянно противопоставляет США остальному альянсу.

Итальянский мягкий спойлер

Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщает, что в Анкаре союзники по НАТО планируют утвердить план долгосрочной помощи на 70 миллиардов евро. И еще 70 миллиардов сразу на 2027 год. По данным собеседников издания, Италия в принципе поддерживает помощь Украине, но не хочет заходить слишком далеко.

Рим выступает против упоминания 70 миллиардов на 2027 год по довольно интересным причинам. В итальянском правительстве считают, что это может подорвать усилия по достижению соглашения по Украине.

Но о каких усилиях идет речь? Неизвестно, ведь даже "суперпереговорщики" Трампа, которыми легко манипулируют в Кремле – Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, до сих пор заняты хаотичной дипломатией с Ираном. Времени на Украину у них нет, в Киев они пока не едут (что может быть и хорошей новостью). Владимир Путин же никаких признаков готовности к миру не подает, напротив, активизирует террор против украинских городов и объявляет о новых территориальных требованиях – захвате так называемой воображаемой в голове диктатора "Новороссии". Наверное, он говорил об этом и в своей последней беседе с Трампом 4 июля.

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Вместе с тем инсайдеры говорят о том, что Рим не пойдет на принципиальное блокирование решения о помощи на 2027 год. Итальянцы решили попробовать изменить формулировку, но не блокировать декларацию в принципе.

Сумма в 70 миллиардов евро – это не новые взносы союзников. 40 миллиардов евро – запланированная помощь на этот год, а остальные 30 миллиардов – часть займа Европейского союза. Но звучит красиво.

Шанс для Украины

Параллельно с саммитом НАТО в Анкаре 7 – 8 июля пройдет Форум оборонных индустрий, где будут представлены и образцы украинского вооружения.

Украинский ОПК сможет вновь представить собственные разработки, улучшить отношения с партнерами и проявить себя на международном рынке оружия. Итак, в целом это прекрасная возможность для Украины в очередной раз продемонстрировать собственную технологическую инновационность и получить долгосрочные обязательства по военной помощи на 2026 и 2027 годы.

И, конечно же, как обойтись без встречи с Трампом? Президент Зеленский, который будет на мероприятии в качестве приглашенного гостя, наверняка попытается использовать саммит как возможность вновь встретиться с Трампом, чтобы удержать его на позитивной позиции в отношении успехов Украины, сложившейся после недавнего саммита G7. Глава США вновь положительно отозвался об Украине, и Киев будет стараться сделать все, чтобы Трамп не изменил своего мнения.

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Во время предыдущих встреч президентов Зеленского и Трампа речь шла о лицензиях на производство ракет для систем ПВО Patriot и введении новых энергетических санкций против России. Вопрос лицензий – критически важный для Украины, ведь увеличение производства ракет для систем Patriot поможет более эффективно сбивать российские баллистические ракеты. К сожалению, пока ничего из этого не стало реальностью – вопрос о лицензиях еще рассматривается, а о санкциях против России ничего официального из Белого дома мы не слышали.

Но эти вопросы точно будут обсуждаться на уровне лидеров в Анкаре. Чтобы они стали реальностью, а не просто публичными обещаниями, о которых глава США может забыть, как только вернется в Вашингтон.

В целом, каждая встреча с Трампом для Украины – это позитив. Даже если не будет много конкретики – это возможность напомнить Трампу об Украине и донести до него много полезной информации, о которой сейчас нечасто рассказывают в эфире американского телевидения из-за смещения фокуса на Иран, футбол и предстоящие выборы.

Не забываем о "домашнем задании"

Профессор Скотт Лукас считает, что саммит можно будет считать успешным, если лидеры уделят время обсуждению вопроса о теневом флоте России. Как известно, недавно Франция и Великобритания активно начали задерживать российские нефтяные суда, которые шли под чужим флагом и нарушали санкционный режим. Вместе с тем пока неизвестно, примут ли эти операции системный характер или все сведется к так называемой спортивной рыбалке.

Скотт Лукас профессор международной политики Института Клинтона при Дублинском университете Вопрос заключается в том, будет ли НАТО координировать свои операции против российского "теневого флота", который вызывает все большее беспокойство, в частности, сегодняшний отчет об участии в операциях российских беспилотников, осуществляющих наблюдение за странами НАТО.

Профессор Лукас считает, что лесть в адрес Трампа продолжится, если это сработает и он не будет мешать серьезным переговорам – это уже можно считать успехом.

Скотт Лукас профессор международной политики Института Клинтона при Университете Дублина Что касается политической ситуации в этом плане, на прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подбадривал Дональда Трампа, говорил: "Вы замечательны, вы супер, вот диаграмма, которая это доказывает". Именно это и сделают лидеры НАТО. Все надеются, что Трамп будет улыбаться и будет в хорошем настроении, пока вы будете вести серьезные дискуссии. Вы же не хотите, чтобы он выбежал с саммита или сказал, что все, НАТО ни на что не способно. На этом саммите будут присутствовать страны, которые возьмут на себя дальнейшие обязательства по поддержке Украины. Главная роль НАТО сейчас с точки зрения оказания военной помощи заключается в закупке оружия у Соединенных Штатов для нужд Украины. НАТО будет продолжать поддерживать инициативу PURL.

Впрочем, существуют значительные риски, что американский президент, как бы его ни уговаривал Рютте и каким бы талантливым "заклинателем змей" он ни был, не удержится и снова начнет нести свой традиционный бред о предательстве "бумажного тигра НАТО", который не помог США в войне против Ирана, о которой Америка не сообщила союзникам, но и, по словам Трампа, не нуждалась в помощи. Но все равно обиделась.

А еще, может, будет разыграна карта американской защиты датской Гренландии, могут вспомнить о фотосессии с Мелони (напомним, итальянская премьер-министр была единственным европейским лидером на инаугурации Трампа в январе 2025 года, а теперь является, пожалуй, главным его врагом после Папы Римского), или не найти среди верных соратников угрюмого Виктора Орбана…

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Или что-то еще. Вариантов может быть много. Предсказать, куда вывернется в следующий раз президентский язык – задача не из простых. Поэтому friendly fire точно будет, задача – минимизировать его последствия. Будем надеяться, что эту задачу возьмет на себя хозяин мероприятия – турецкий лидер Реджеп Эрдоган, которого Трамп очень уважает.

НАТО 3.0: европейские союзники вынуждены становиться более независимыми от США

Президент США и его соратники с самого возвращения в Белый дом негативно относились к НАТО. Они не понимали (или делали вид, что не понимают), зачем США участвуют в этом, что это им дает и какую выгоду получают США от этого. Еще со времени возвращения к власти многие европейские союзники опасались, что США могут полностью выйти из НАТО.

Позже европейские партнеры и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте начали настоящую просветительскую работу с Трампом и активно объясняли, почему американские оборонные компании выигрывают от контрактов на производство оружия для США. Эта идея определила приверженность Трампа программе PURL – благодаря которой сейчас Европа закупает у США оружие для нужд Сил обороны Украины. И не только к программе, но и к самому НАТО.

Говорят, что на саммите в Анкаре европейские партнеры объявят о подписании многомиллиардных контрактов с американскими производителями оружия. Это еще один шаг к удержанию Трампа в орбите Запада, а не Путина, ведь даже ему будет понятно, что это выгодно его стране.

Но несмотря на все соглашения и миллиарды, которые так любит Дональд Трамп, США все же начали частично выводить войска и военные силы из Европы, ведь, как гласит мантра администрации Трампа, Европа должна брать на себя больше ответственности за свою защиту и больше тратить на оборону. И это новая реальность Европы.

Помимо финансов, европейская часть НАТО успешно справляется с восполнением пробелов, возникших из-за вывода части американского контингента и вооружения. Главнокомандующий войсками США в Европе, генерал Алексус Гринкевич, заявил, что европейцы уже восполнили все пробелы в потенциале. Как сообщали инсайдеры в НАТО, количество американских истребителей F-15 и F-15E, развернутых в рамках НАТО, сократится на треть, а беспилотников MQ-4 и MQ-9 Reaper – вдвое.

США передислоцируют и самолеты-заправщики KC-135 и KC-46 – их количество сократится. В рамках НАТО их останется всего 63. А вот вместо двух стратегических бомбардировщиков и авианосцев будет выделено лишь по одному. Количество самолетов морского патрулирования сократится с 26 до 15, количество эсминцев – с 17 до 9.

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Символично, что НАТО планирует "небольшой бунт" – замену парка самолетов AWACS на самолеты наблюдения GlobalEye шведской компании Saab. И такие решения будут приниматься и в дальнейшем. Итак, европейцы понимают: Трампа нужно держать в своей орбите, но полагаться только на собственные силы.

Речь идет не только о финансировании, но и о зависимости от США в контексте специфических систем вооружения. Все больше государств-членов НАТО берут пример с Франции, которая обладает полной военной автономией и не зависит от доброй воли Вашингтона. И это как раз следствие политики администрации Трампа – положительный эффект, вызванный негативом (угрозами Трампа и оскорбительными высказываниями в адрес европейских партнеров).

Как правильно соотносить оборонные бюджеты

Помимо атаки на Джорджа Мелони, Трамп накануне саммита не удержался и поссорился с канцлером Германии. Он начал сравнивать общие оборонные бюджеты США и Европы, но изложил это так, будто все эти деньги якобы идут на защиту европейского континента.

Соединенные Штаты тратят на НАТО значительно больше средств, чем любая другая страна – и это с огромным перевесом – чтобы защищать (эти государства), и не получают от этого никакой выгоды: США – 999 миллиардов долларов, Великобритания – 90,5 миллиарда долларов, Франция – 66,5 миллиарда долларов, Италия – 48,8 миллиарда долларов, Польша – 44,3 миллиарда долларов. Остальные страны, в частности Германия, тратят значительно меньше. Это абсурд!,

– президент Трамп в роли "папочки" ругает союзников.

Очевидно, причиной новых "наездов" на европейских союзников стало оскорбление Трампа за то, что они не вступили в войну против Ирана на его стороне. Трамп точно этого не забыл и явно не был в настроении, когда встречался с союзниками "Большой семерки" во Франции – улыбки на его лице не было, хотя он и не саботировал совместную декларацию.

Аналогичное настроение ожидается и в Анкаре. Конечно, такое сравнение оборонных бюджетов США и других стран не имеет смысла, ведь значительная доля оборонного бюджета США уходит на финансирование самих американских вооруженных сил, которые размещаются не только в Европе в рамках НАТО, но и в самих США, на Ближнем Востоке и других театрах потенциальных боевых действий, в частности в Индо-Тихоокеанском регионе.

На самом деле неуместно сравнивать оборонные бюджеты стран, у которых "немного" разные размеры экономик, ведь объем экономики и бюджета напрямую влияет на то, сколько государство может тратить, в том числе на оборону. Если номинальный ВВП США на 2026 год составляет ориентировочно 32,38 триллиона долларов, то аналогичный показатель Великобритании, которую Трамп приводит в качестве примера, составляет всего 4,26 триллиона долларов, а Германии – 5,1 триллиона евро.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц хорошо знает об этих нюансах, поэтому включил эти знания в свой саркастический ответ Трампу:

Смешно для США продолжать идти по этому одностороннему пути, когда отношения не являются взаимными. Это самые большие усилия, которые мы когда-либо прилагали для укрепления нашей обороноспособности. В этом плане у нас нет причин ни перед чем стыдиться. Мы заявим об этом со всей должной скромностью, и мы делаем это как крупнейшее государство-член Европейского союза, несущее ответственность в рамках Европы.

С Мерцем трудно не согласиться. Германия после многих лет саботажа оборонной отрасли, осуществляемого Ангелой Меркель, а также длительного "раскачивания" во времена Олафа Шольца, сейчас наконец кардинально увеличивает расходы на оборону и имеет что показать президенту США, в частности на саммите в Анкаре.

К 2027 году Берлин будет тратить на оборону 3,1% своего ВВП, что будет соответствовать показателям, утвержденным на саммите НАТО в Гааге. Общий объем расходов на оборону, включая помощь Украине, в 2027 году составит 144,9 миллиарда евро.

Правительство ФРГ уже определилось и с будущими расходами на помощь Украине, которые будут учитываться в общих показателях НАТО, в том числе и те, которые будут утверждены в Анкаре. Речь идет о 11,6 миллиарда евро в следующем году и минимум по 8,5 миллиарда евро в период с 2028 по 2030 годы.

Демарш Варшавы накануне встреч в Анкаре

Настоящим сюрпризом накануне встречи в Анкаре стали заявления, которые начали звучать со стороны Варшавы. Там продолжается "гражданская война" между правительством и президентом, который решил разыграть в этом конфликте "украинскую карту". В результате борьбы за рейтинги пострадала не только "историческая память", но и настоящее.

Глава правительства Польши Дональд Туск призвал членов польской делегации, отправляющейся на саммит НАТО в Анкаре, быть осторожными с дальнейшими заявлениями о финансовой поддержке Украины со стороны Варшавы. Фактически Туск заткнул рот всем польским дипломатам и призвал их лучше промолчать, чем сказать что-либо об Украине, чтобы не "кормить троллей" из канцелярии президента Польши. Тем самым, которые позволяют себе делать скандальные заявления и посягать на суверенные территории других государств.

В итоге попытка Туска "потушить скандал" в самой Польше уже воспринимается за ее пределами не только как намек на отсутствие новых пакетов помощи, но и как политический демарш, направленный на подрыв позиций Украины на саммите.

Я обращаюсь здесь ко всей делегации с просьбой быть осторожными с любыми заявлениями относительно очередной финансовой поддержки со стороны Польши, и не потому, что я считаю, будто Украина не нуждается в финансовой поддержке – я считаю, что Польша несет очень большие обязательства в отношении всей восточной границы Европейского союза, и все должны это учесть,

– неоднозначное заявление премьера Польши Туска, который пытается быть "старшим в комнате", но только ухудшает ситуацию.

Польское правительство решило вынести вопрос об ухудшении украино-польских отношений на саммит НАТО в Анкаре. Польша, которая когда-то была активным защитником интересов Украины, явно меняет свою позицию. И объяснить это изменением внутриполитических предпочтений граждан или просто новой политической реальностью – довольно сложно.

Интересно, что еще 3 июля в Варшаву отправился министр иностранных дел Андрей Сибига. Он встретился со своим польским коллегой Радославом Сикорским. По словам министра, Киев получил заверения в продолжении поддержки Украины, но в тот же день Туск объявил о стратегическом молчании в отношении помощи Украине, фактически подыгрывая президенту-популисту, согласившись играть по его правилам.

Надеемся, что Варшава, наряду с молчанием, также не будет блокировать ключевые решения в поддержку нашего государства в Анкаре, но тон их заявлений, равно как и манера, явно не свидетельствуют о том, что в Польше готовы менять курс и налаживать конструктивные отношения, которые были разрушены решением Навроцкого о лишении президента Зеленского Ордена Белого Орла, целью которого было в первую очередь отметить храбрость и стойкость украинского народа перед лицом российской агрессии.

Большие надежды

Саммит НАТО даст Украине долгосрочные обещания относительно помощи. Ожидаем договоренности о 140 миллиардах евро военной помощи на 2026 – 2027 годы. Или, по крайней мере, 70 на 2026-й год и четкую "дорожную карту" на ту же сумму на 2027-й год.

Лидеры НАТО должны ответить на атаки Украины новыми пакетами военной помощи. Надеемся, это будут ракеты для систем ПВО Patriot и лицензии на их производство.

Надеемся, что Трамп встретится с Зеленским, и главе украинского государства удастся вновь продемонстрировать кадры и фотографии циничных ударов по гражданской инфраструктуре. Надеемся, нам удастся продолжить те переговоры, которые начались на саммите Большой семерки.

Трамп, кстати, поговорил по телефону с президентом Украины накануне саммита, который поздравил его с 250-летием американской независимости. Правда, Трамп разговаривал и с Путиным тоже.

НАТО 3.0 становится реальностью – европейские лидеры берут на себя больше ответственности за оборону, что соответствует их стратегическим интересам, ведь война России против Украины далека от завершения. А вот будут ли США защищать каждый квадратный метр территории альянса, как когда-то обещал Джо Байден, – неизвестно, поэтому европейцам следует самим позаботиться о своей безопасности.

Польша же выбирает путь громкой эскалации и не готова отступать и идти на компромиссы. Хотя на саммите НАТО в Анкаре основное внимание союзников будет сосредоточено на вопросе поддержки Украины, а не на исторических спорах о прошлом, ведь нужно смотреть в будущее. Иначе и прошлое, и будущее будут определять не вы, а ваш реальный враг.