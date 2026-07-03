2 июля Польша прибегла к очередной эскалации в "исторических войнах" с Украиной.

Глава президентской канцелярии Збигнев Богуцкий якобы невзначай и как нечто само собой разумеющееся назвал земли на западе Украины "Восточной Малопольшей".

24 Канал обращает внимание на эту "оговорку", объясняет, почему она не случайна, а также – что такое "Восточная Малопольша", откуда этот термин взялся и что он имеет общего с российской оккупационной лексикой, которую государство-агрессор пытается распространить и закрепить в общественном сознании.

Что сказал близкий к президенту Навроцкому человек, в каком контексте это прозвучало

Господин Богуцкий прокомментировал инициативу Украины по созданию Национального пантеона героев, явно не считая эту идею внутренним делом, не имеющим отношения ни к нему, ни к государству.

По моему мнению, а прежде всего по мнению президента Кароля Навроцкого, как и подавляющего большинства поляков, прославление Бандеры и людей, совершивших ужасные преступления против человечности на Волыни и в Восточной Малопольше, – это не путь на Запад, цивилизованного мира и общих европейских и трансатлантических ценностей,

– заявил представитель президента Польши господина Навроцкого.

Стоит отметить, что это не случайная оплошность уставшего клерка. То же самое когда-то говорил и Навроцкий. Напомним, что до того, как стать президентом Польши, он возглавлял тамтешний Институт национальной памяти и в этом качестве упоминал ту самую Małopolska Wschodnia.

Это было в октябре 2024 года. Тогда Кароль Навроцкий активно пиарился на якобы украинском запрете на проведение эксгумаций жертв Волынской трагедии и сказал следующее:

Мы надеемся, что украинские власти одобрят наши заявки, чтобы мы могли приступить к работам по поиску и эксгумации жертв геноцида на Волыни и в Восточной Малопольше. Мы готовы к этому в любое время.

То есть Богуцкий просто повторяет то, что внушал ему его начальник. Теперь – президент страны.

Под "ужасными преступлениями" Збигнев Богуцкий, очевидно, подразумевает события Волынской трагедии, которую в Польше называют "Волынская резня", возлагая одностороннюю вину за нее на граждан Речи Посполитой украинского происхождения.

Почему это полная чепуха, к которой Бандера не имеет никакого отношения, – 24 Канал подробно писал. И не раз. Поэтому не будем возвращаться к этой теме, а все заинтересованные могут перечитать отдельную обширную статью с развенчанием основных тезисов пропаганды.

Подробнее Волынская трагедия. Почему поляки обвиняют украинцев, каковы реальные причины и количество жертв

Давайте лучше остановимся на новых деталях, а именно – на "Восточной Малопольше".

Что такое "Восточная Малопольша", откуда она взялась?

Малопольша – исторический регион Польши, который считается ядром формирования польского государства. Это широко распространенный историко-географический и общепризнанный термин.

Восточная Малопольша / Małopolska Wschodnia – это искусственный термин, придуманный польскими чиновниками во время оккупации земель Западной Украины в первой половине XX века. В настоящее время под ним поляки, очевидно, подразумевают территории Украины, а именно – Львовскую, Ивано-Франковскую и Тернопольскую области.

"Восточная Малопольша" на картах Второй Речи Посполитой:

После распада Российской империи Польша сумела восстановить свою государственность, а Украина – нет. Поэтому после поражения украинской освободительной борьбы Речь Посполитая договорилась с большевиками о фактическом разделе частей Украины и Беларуси. Кстати, именно за помощь в легитимизации Польшей этих территориальных захватов итальянский диктатор Бенито Муссолини получил свой орден Белого Орла.

Власти Речи Посполитой неохотно признавали украинскую идентичность, поэтому проводили политику полонизации, подменяя понятия и смыслы. Одним из проявлений этого стало изменение географических названий.

Эта политика была официально закреплена. 3 декабря 1920 года Сейм принял закон "О временной организации административных органов второй инстанции (воеводств) на территории бывшего Королевства Галичины и Владимирии с Великим Княжеством Краковским и на территориях Спиша и Оравы, входящих в состав Республики Польша".

Именно этот документ, принятый еще до Рижского мира 1921 года, уже предписывал ликвидировать автономию Галичины, а на землях западной Украины были образованы Львовское, Станиславское и Тернопольское воеводства. Именно они и стали "Восточной Малопольшей". Фактически, начиная с 1922 года, идет насаждение этого термина.

Таким образом, в административном порядке для обозначения этнической территории Восточной Галичины был введен термин "Восточная Малопольша". При этом слова "украинец", "украинский" были заменены на "русин", "русский". По очень известной схеме "какая разница".

Так вместо исторических названий "Восточная Галиция" и "Западная Украина" появился новый искусственный термин "Восточная Малопольша". Логика была понятна – таким образом поляки хотели узаконить свои права на фактически оккупированные территории.

Именно под этим предлогом затем проводились "пацификация" и замаскированные под этнические чистки заселения "кресов" этническими поляками, сопровождавшиеся закрытием украинских церквей, односторонним решением "земельного вопроса", репрессиями и т. д.

Кадры погромов украинцев, устроенных польскими властями в 1930 году:



Кстати, этнические чистки польских властей против украинцев, известные как "пацификация", стали одной из причин радикализации украинского освободительного движения и создания фракции борцов за независимость во главе со Степаном Бандерой. Но нынешние представители польских властей не хотят об этом даже думать и играют в игру "здесь – pamiętam, здесь – не pamiętam", при этом обвиняя во всех грехах исключительно украинцев, упорно игнорируя преступления поляков.



Парад "миротворцев" во Львове / Фото – Архив Центра исследований освободительного движения

Россия поступает точно так же

Фактически то же самое сделала Россия, когда объявила юг и восток Украины ничем иным, как "Новороссией", возродив искусственный термин, который использовала власть Российской империи в XVIII–XIX веках, чтобы символически закрепиться на новых захваченных территориях.

На этом тогда россияне не остановились и просто переименовали города и села, которые к тому времени уже существовали.

Впоследствии эта тактика принесла плоды и породила весьма вредные и живучие исторические мифы о "русском основании" Одессы, Мариуполя и других городов юга Украины.

В 2014 году Россия возродила практики царского режима, и проект "Новороссия" стал идеологической основой для войны против Украины. Ее Россия ведет до сих пор.

Зачем президент Польши возрождает эти практики, пронизанные ресентиментом, – вопрос риторический.