Так, глава президентской канцелярии Збигнев Богуцкий назвал территории на западе Украины "Восточной Малопольшей". Об этом сообщает PAP.

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Почему поляки вдруг "присвоили" земли на западе Украины?

На днях президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о создании Пантеона с целью чествования самых выдающихся представителей украинской нации. Глава государства подчеркнул, что никто не имеет права указывать украинцам, каких героев они должны почитать. 1 июля Верховная Рада поддержала этот законопроект.

И хотя идея пантеона была озвучена задолго до того, как между Зеленским и Навроцким разгорелся скандал, в Варшаве назвали решение украинского лидера "сознательной провокацией".

Именно комментируя решение о пантеоне, Збигнев Богуцкий назвал Львовскую, Тернопольскую и Ивано-Франковскую области Украины шовинистическим термином периода с 1918 по 1939 год.

Богуцкий подчеркнул, что Украина как суверенное государство имеет право самостоятельно принимать законы, однако возникает вопрос, являются ли они правильными.

По моему мнению, а прежде всего по мнению президента Кароля Навроцкого, как и подавляющего большинства поляков, прославление Бандеры и людей, совершивших ужасные преступления против человечности на Волыни и в Восточной Малопольше, – это не путь на Запад, цивилизованного мира и общих европейских и трансатлантических ценностей,

– заявил глава Канцелярии.

По словам Богуцкого, Польша и президент страны "никогда не согласятся" с таким подходом. "Голос жертв до сих пор звучит, и его не может заглушить голос бандеровцев", – сказал он.

В заявлении чиновника внимание привлекает упоминание о Восточной Малопольше.

Название "Восточная Малопольша" появилось после Первой мировой войны. В 1918 – 1939 годах западноукраинские земли входили в состав Второй Речи Посполитой. Поляки хотели создать на этой территории "Автономию Восточной Малопольши". Этот закон Сейма так и не вступил в силу.

Сегодня термин "Восточная Малопольша" многие украинцы воспринимают как попытку представить украинские земли частью польской исторической территории.

В то же время современная Польша официально признает государственную границу Украины и не предъявляет к ней территориальных претензий.

Напомним, что претензии нынешних польских властей на западноукраинские земли беспочвенны.

Львов был основан в 1256 году королем Даниилом Романовичем. В то время город был одним из центров Королевства Руси и не принадлежал Польше. Лишь в середине XIV века польский король Казимир III захватил Галичину. После этого эти земли вошли в состав Польского королевства как Русское воеводство. Но и тогда польские власти официально называли этот регион Русью, а не Малопольшей.

Почему между Польшей и Украиной возник конфликт?

Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ССО название "имени Героев УПА". Это возмутило Варшаву. Она потребовала от украинских властей изменить название подразделения. Однако в Киеве этого не сделали.

Тогда президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла. В знак протеста все бывшие президенты Украины вернули Варшаве аналогичные награды.