Так, глава президентської канцелярії Збіґнєв Богуцький назвав землі на Заході України "Східною Малопольщею". Про це пише PAP.
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Чому поляки раптом "присвоїли" землі на Заході України?
Днями президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про створення Пантеону з метою вшанування найвидатніших представників української нації. Глава держави наголосив, що ніхто не має права вказувати українцям, яких героїв вони повинні шанувати. 1 липня Верховна Рада підтримала цей законопроєкт.
І хоча ідея пантеону була озвучена задовго до того, як між Зеленським і Навроцьким спалахнув скандал, у Варшаві назвали рішення українського лідера "свідомою провокацією".Не пропустіть жодної важливої новини Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Якраз коментуючи рішення щодо пантеону, Збіґнєв Богуцький назвав Львівську, Тернопільську та Івано-Франківську області України шовіністичним терміном періоду з 1918 по 39 рік.
Богуцький наголосив, що Україна як суверенна держава має право самостійно ухвалювати закони, однак постає питання, чи є вони правильними.
На мою думку, а передусім на думку президента Кароля Навроцького, як і переважної більшості поляків, прославлення Бандери та людей, які вчинили жахливі злочини проти людяності на Волині й у Східній Малопольщі, – це не шлях до Заходу, цивілізованого світу та спільних європейських і трансатлантичних цінностей,
– заявив глава Канцелярії.
За словами Богуцького, Польща та президент країни "ніколи не погодяться" з таким підходом. "Голос жертв досі лунає, і його не може заглушити голос бандерівців", – сказав він.
У заяві чиновника увагу привертає згадка про Східну Малопольщу.
Назва "Східна Малопольща" з'явилася після Першої світової війни. У 1918 – 1939 роках західноукраїнські землі перебували у складі Другої Речі Посполитої. Поляки хотіли створити на цій території "Автономію Східної Малопольщі". Цей закон Сейму так і не набрав чинності.
Сьогодні термін "Східна Малопольща" багато українців сприймають як спробу представити українські землі частиною польської історичної території.
Водночас сучасна Польща офіційно визнає державний кордон України і не має територіальних претензій до неї.
Нагадаємо, що претензії нинішньої польської влади на західноукраїнські землі безпідставні.
Львів заснував у 1256 році король Данило Романович. На той час місто було одним із центрів Королівства Русі й не належало Польщі. Лише в середині XIV століття польський король Казимир III захопив Галичину. Після цього ці землі увійшли до складу Польського королівства як Руське воєводство. Але і тоді польська влада офіційно називала цей регіон Руссю, а не Малопольщею.
Чому між Польщею та Україною виник конфлікт?
Володимир Зеленський присвоїв одному з підрозділів ССО назву "імені Героїв УПА". Це обурило Варшаву. Вона вимагала в української влади змінити назву підрозділу. Однак у Києві цього не зробили.
Тоді президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла. У знак протесту усі колишні президенти України повернули Варшаві аналогічні нагороди.