Идею создания Пантеона обсудили на совещании с участием руководства Офиса президента, нардепов, представителей Института национальной памяти, общественности и ученых.
Что за Пантеон власть хочет создать в Киеве?
Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов отметил, что перезахоронение известных украинцев – это часть восстановления исторической памяти, что особенно актуально в условиях войны.
По словам Буданова, важно создать перечень выдающихся украинцев, которые похоронены за рубежом, а также разработать механизм их возможного возвращения в Украину.
Отдельно планируется определить место для создания Пантеона, важную роль в этом процессе может сыграть Национальное военное мемориальное кладбище.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что также нужно проанализировать украинское и иностранное законодательство о процедурах перезахоронения.
Заместитель министра иностранных дел Марьяна Беца сообщила, что украинские дипломатические учреждения уже идентифицировали захоронения 98 украинцев в 21 стране мира.
Среди них – политические, военные, культурные и общественные деятели разных периодов украинской истории, в частности времен УНР, ЗУНР, ОУН-УПА и правительства в изгнании.
Историк Юрий Юзич отметил, что в первую очередь следует обратить внимание на захоронения, которые остались без должного ухода со стороны местных общин или дипломатических учреждений.
По его словам, из-за особенностей законодательства в разных странах такие могилы могут быть потеряны или ликвидированы, поэтому их нужно срочно идентифицировать, особенно в Европе. Он подчеркнул, что это большая научно-исследовательская работа, которая должна выполняться прежде всего государственными институтами, в частности Институтом национальной памяти.
По итогам совещания было поручено правительственным структурам в определенные сроки проработать предложения вместе с общественностью и учеными и подготовить отчет о результатах. После этого согласованный проект создания Пантеона выдающихся украинцев планируют подать на рассмотрение президенту.
Какова ситуация с Национальным военным мемориальным кладбищем?
29 января Верховный Суд признал незаконной передачу земли в Мархаловском лесу под Национальное военное мемориальное кладбище.
В Третьем корпусе это решение резко раскритиковали. Там отметили, что кладбище уже функционирует и на нем похоронены погибшие военные, в частности неизвестные солдаты и защитники Мариуполя.
Представительница патронатной службы заявила, что из-за этого решения возникает вопрос: что делать с уже похороненными – ведь эксгумация неприемлема. Она подчеркнула, что государство должно найти законный выход из ситуации.
Также в Третьем корпусе призвали общественность поддержать мемориальное кладбище.
Национальное военно-мемориальное кладбище открыли в Киевской области, 29 августа на его территории состоялось первое захоронение пяти неизвестных защитников.