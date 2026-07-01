Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Что известно об одобренном законе?

Верховная Рада Украины приняла законопроект №15360, который предусматривает создание Украинского национального пантеона. За соответствующее решение проголосовали 287 народных депутатов. Документ определяет пантеон как общенациональное место памяти, предназначенное для чествования самых выдающихся представителей украинского народа.

Речь идет о формировании специального мемориального пространства, которое должно объединить государственный подход к сохранению исторической памяти и честь вклада выдающихся украинцев в развитие страны. Последующая реализация закона будет предусматривать разработку концепции пантеона и определение его формата, функций и местоположения.

Стоит отметить, что согласно законопроекту, пантеон станет местом, где будут чествовать самых выдающихся украинцев, которые внесли вклад в создание государства, независимость, культуру, науку, армию и развитие общества. К числу лиц, которых могут увековечить в пантеоне, относятся главы украинских государств разных исторических периодов – от Руси до современной Украины, президенты, главнокомандующие украинскими военными формированиями, а также деятели науки и культуры мирового уровня, в частности, лауреаты Нобелевской премии, связанные с Украиной.

Также там могут быть увековечены лица, которые внесли значительный вклад в формирование украинской нации, языка, войска, культуры и развитие государства в разные исторические эпохи.

Напомним, 28 июня в парламент поступил президентский законопроект о создании Украинского национального пантеона в Киеве. Спикер парламента Руслан Стефанчук отметил, что документ предусматривает формирование общенационального мемориального места для чествования выдающихся украинцев и целью сохранения исторической памяти и укрепления национальной идентичности.

Кроме того, в Киево-Печерской лавре во время торжеств ко Дню Конституции Украины открыли бюст гетмана Ивана Мазепы. Событие назвали восстановлением исторической справедливости. Владимир Зеленский заявил, что при Мазепе Лавра переживала период расцвета, а сам гетман является одной из ключевых фигур украинской государственности.

Президент также анонсировал появление еще одного памятника Мазепе в Киеве. По его словам, речь идет о полноценном монументе, который может быть установлен в центре столицы – в частности на бульваре Тараса Шевченко, на месте снесенного памятника Ленину. Зеленский подчеркнул, что Украина последовательно восстанавливает историческую память и чествует деятелей, творивших государство.