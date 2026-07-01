Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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Що відомо про схвалений закон?

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №15360, який передбачає створення Українського національного пантеону. За відповідне рішення проголосували 287 народних депутатів. Документ визначає пантеон як загальнонаціональне місце пам'яті, призначене для вшанування найвидатніших представників українського народу.

Йдеться про формування спеціального меморіального простору, який має об'єднати державний підхід до збереження історичної пам'яті та вшанування внеску визначних українців у розвиток країни. Подальша реалізація закону передбачатиме розробку концепції пантеону та визначення його формату, функцій і місця розташування.

Варто зазначити, що згідно із законопроєктом, пантеон стане місце місцем де вшановуватимуть найвидатніших українців, які зробили внесок у державотворення, незалежність, культуру, науку, армію та розвиток суспільства. До переліку осіб, яких можуть увічнити в пантеоні, належать глави українських держав різних історичних періодів – від Русі до сучасної України, президенти, головнокомандувачі українських військових формувань, а також діячі науки й культури світового рівня, зокрема лауреати Нобелівської премії, пов'язані з Україною.

Також там можуть бути вшановані особи, які зробили визначний внесок у формування української нації, мови, війська, культури та розвиток держави в різні історичні епохи.

Нагадаємо, 28 червня до парламенту надійшов президентський законопроєкт про створення Українського національного пантеону в Києві. Спікер парламенту Руслан Стефанчук зазначив, що документ передбачає формування загальнонаціонального меморіального місця для вшанування видатних українців і має на меті збереження історичної пам'яті та зміцнення національної ідентичності.

Крім того, у Києво-Печерській лаврі під час урочистостей до Дня Конституції України відкрили погруддя гетьмана Івана Мазепи. Подію назвали відновленням історичної справедливості. Володимир Зеленський заявив, що за часів Мазепи Лавра переживала період розквіту, а сам гетьман є однією з ключових постатей української державності.

Президент також анонсував появу ще одного пам'ятника Мазепі у Києві. За його словами, йдеться про повноцінний монумент, який можуть встановити в центрі столиці – зокрема на бульварі Тараса Шевченка, на місці знесеного пам'ятника Леніну. Зеленський підкреслив, що Україна послідовно відновлює історичну пам'ять і вшановує діячів, які творили державу.