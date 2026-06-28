Під час свого виступу Володимир Зеленський анонсував ще один пам'ятник видатному гетьману у Києві.

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Що відомо про нові пам'ятники Мазепі у Києві?

Президент наголосив, що відкриття погруддя Івана Мазепи у Києво-Печерській лаврі є відновленням історичної справедливості. Саме за Мазепи Києво-Печерська лавра переживала найбільший період розквіту.

Зеленський назвав гетьмана видатним державним діячем, меценатом і очільником Козацької держави.

Сьогодні ми виправляємо ще одну історичну несправедливість. Відтепер тут, у Києво-Печерській Лаврі абсолютно по праву стоятиме погруддя великого українця та покровителя Лаври – Івана Мазепи,

– заявив глава держави.

Погруддя Мазепи відкрили у Лаврі / Фото "РБК-Україна"

Також, на думку Зеленського, постать такого масштабу як Іван Мазепа, заслуговує не лише на погруддя, а й на повноцінний пам'ятник у Києві. Президент вважає, що його треба встановити на бульварі Тараса Шевченка на місці знесеного під час Революції гідності пам'ятника Леніну.

Я впевнений, там де Ленін впав, там міцно стоятиме Мазепа,

– наголосив політик.

Де у Києві може з'явитися пам'ятник Мазепі / Фото Ольга Косова

Нагадаємо, що Іван Мазепа був одним із найбільших меценатів Лаври наприкінці XVII – на початку XVIII століття. За час свого гетьманування Мазепа виділяв значні кошти на будівництво й відновлення храмів монастиря. Саме за його підтримки було відновлено та прикрашено Успенський собор, звели або перебудували кілька монастирських споруд, Лавра отримала нові дзвони, коштовні ікони, богослужбові книги та церковне начиння.

Після переходу Мазепи на бік шведського короля Карл XII у 1708 році під час Північної війни Петро I наказав накласти на нього анафему. Через підпорядкування Лаври московській церковній владі в монастирі століттями проголошували цю анафему, а ім'я Мазепи намагалися викреслити з історії, попри його величезний внесок у розвиток святині.