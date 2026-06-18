Яка доля законопроєкту про зміни до бюджету

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

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Постанови набрали від 19 до 24 голосів. Тоді як для ухвалення потрібні були голоси не менше 226 нардепів.

Таким чином, парламент розблокував внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік"

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук одразу підписав документ.

Після цього його направлять на підпис президента.

Що зміни до бюджету несуть для сектору оборони

Зміни до бюджету передбачають збільшення фінансування на оборону та безпеку України. На ці потреби додатково спрямують 1,56 трильйона гривень, передусім коштом фінансової допомоги від ЄС за програмою Ukraine Support Loan.

За інформацією Міністерства фінансів, додаткові кошти планують розподілити за трьома основними напрямками:

грошове забезпечення військових – плюс 174,3 мільярда гривень;

гривень; озброєння та військова техніка – 1,371 трильйона гривень (на закупівлю та ремонт техніки, озброєння, боєприпасів);

гривень (на закупівлю та ремонт техніки, озброєння, боєприпасів); резерв для оборони та безпеки – 14,6 мільярда гривень.

Як наслідок, загалом ресурс на оборону та безпеку зросте до 4,367 трильйона гривень

Міністр оборони Михайло Федоров привітав рішення Ради розблокувати кошти ЄС для додаткового фінансування сектору безпеки і оборони.

Він наголосив, що цим рішенням нардепи не просто підтримають армію, а дають шанс Україні закріпити стратегічну ініціативу на полі бою.

Наші далекобійні спроможності зростають, безпілотні системи масштабуються рекордними темпами, а Сили оборони проходять найбільшу трансформацію за роки незалежності. Важливо зберегти цей темп та не допустити пауз у забезпеченні потреб українських військових,

– підкреслив Федоров.

Міністр додав, що зміни до бюджету допоможуть своєчасно освоїти кошти від ЄС та спрямувати їх на грошове забезпечення військовослужбовців, а також на закупівлю, модернізацію і ремонт озброєння, військової техніки та боєприпасів для ЗСУ.

Нагадаємо, 28 травня Верховна Рада підтримала зміни до держбюджету за основу, а 10 червня – проголосувала в цілому. Окрім оборони, вони передбачають виділення коштів на нову програму з підготовки до зими, а також збільшення резервного фонду для усунення наслідків надзвичайних ситуацій, викликаних російськими атаками.