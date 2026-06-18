Какова судьба законопроекта об изменениях в бюджет

Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

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Постановления набрали от 19 до 24 голосов. Тогда как для принятия требовалось не менее 226 голосов народных депутатов.

Таким образом, парламент разблокировал внесение изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2026 год"

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сразу подписал документ.

После этого его направят на подпись президенту.

Что изменения в бюджете означают для сектора обороны

Изменения в бюджет предусматривают увеличение финансирования на оборону и безопасность Украины. На эти нужды дополнительно будет направлено 1,56 триллиона гривен, прежде всего за счет финансовой помощи от ЕС в рамках программы Ukraine Support Loan.

По информации Министерства финансов, дополнительные средства планируется распределить по трем основным направлениям:

денежное обеспечение военнослужащих — плюс 174,3 миллиарда гривен ;

; вооружение и военная техника — 1,371 триллиона гривен (на закупку и ремонт техники, вооружения, боеприпасов);

гривен (на закупку и ремонт техники, вооружения, боеприпасов); резерв для обороны и безопасности — 14,6 миллиарда гривен.

В результате общий объем ресурсов на оборону и безопасность увеличится до 4,367 триллиона гривен

Министр обороны Михаил Федоров приветствовал решение Рады разблокировать средства ЕС для дополнительного финансирования сектора безопасности и обороны.

Он подчеркнул, что этим решением народные депутаты не просто поддержат армию, а дают Украине шанс закрепить стратегическую инициативу на поле боя.

Наши дальнобойные возможности растут, беспилотные системы масштабируются рекордными темпами, а Силы обороны проходят самую масштабную трансформацию за годы независимости. Важно сохранить этот темп и не допустить пауз в обеспечении потребностей украинских военных,

– подчеркнул Федоров.

Министр добавил, что изменения в бюджет помогут своевременно освоить средства от ЕС и направить их на зарплаты военнослужащим, а также на закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники и боеприпасов для ВСУ.

Напомним, 28 мая Верховная Рада поддержала изменения в госбюджет в первом чтении, а 10 июня – проголосовала за них в целом. Помимо обороны, они предусматривают выделение средств на новую программу по подготовке к зиме, а также увеличение резервного фонда для устранения последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных российскими атаками.