Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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Что известно о законопроекте?

Документ предусматривает создание Пантеона с целью чествования самых выдающихся представителей украинской нации. Предложение обещают рассмотреть в парламенте на одном из ближайших пленарных заседаний.

Инициатива основана на многовековой традиции формирования украинской нации и государства и направлена на восстановление исторической справедливости, сохранение национальной памяти, консолидацию общества вокруг общей истории, а также формирование украинской национальной и гражданской идентичности,

– рассказал Руслан Стефанчук.

Президент Украины подчеркнул, что герои, которые в разные эпохи боролись за Украину, будут объединены и навсегда вписаны в историю. Он добавил, что наша страна уважает себя и защищает право народа быть самим собой.

Никто и никогда не будет указывать нам, как жить, как говорить, кого нам любить, кому быть благодарными и каких героев почитать,

– подчеркнул Зеленский.

Украина возвращает своих героев

В апреле 2026 года президент Украины объявил о начале создания Пантеона выдающихся украинцев. Процесс предусматривает возвращение исторических деятелей в Украину и требует участия государственных органов.

В мае этого года останки лидера Организации украинских националистов (ОУН), полковника армии УНР Андрея Мельника и его жены Софии Мельник были перезахоронены на Национальном военном мемориальном кладбище (НВМК). На церемонии присутствовало высшее политическое и военное руководство страны.