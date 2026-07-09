Как Путин стремится помочь Крыму

Он отметил, что чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб, о чем пишет российское СМИ ASTRA.

Владимир Путин подчеркнул, что запас прочности энергосистемы России "очень высок, один из самых высоких в мире". Об этом он заявил на совещании с членами правительства.

Президент России добавил, что Украина якобы пытается создать в обществе "нервозную атмосферу" и сорвать туристический сезон. Но, по его словам, такая задача невыполнима.

На совещании речь шла и об оккупированном Крыму. Путин поручил правительству "быстрее разобраться" с проблемами топлива на полуострове и принять решение о выделении субсидий в связи с ростом цен на топливо.

В частности, гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев сообщил на совещании, что цены в городе выросли более чем в два раза. Как отметил Развожаев, литр бензина А-95 стоит 197 рублей.

Так Москва пытается найти решение для преодоления кризиса. В частности, действительно серьезные проблемы с топливом наблюдаются в оккупированном Крыму. Поэтому эта ситуация является приоритетом для Кремля.

Что происходит с топливным кризисом в России

Напомним, что в четверг, 9 июля, в России уже ввели полный запрет на экспорт дизельного топлива для преодоления дефицита. Ранее уже был введен запрет на экспорт бензина.

В то же время компания "Роснефть" сообщила, что суточный отпуск бензина и дизельного топлива в Иркутской области вырос на 50% по сравнению со средним показателем 2025 года. В частности, сообщается, что все АЗС работают в круглосуточном режиме.